亞洲央媽降息潮不停 越南央行宣布降息一碼

越南央行週五 (13 日) 召開 9 月利率會議，宣布降息一碼，以增加流動性並支持經濟成長，越南當局希望今年成長能維持在 7% 左右。

越南央行週五 (13 日) 宣布，將再融資利率由 6.25% 下調至 6%，再貼現利率由 4.25% 下調至 4%，公開市場操作利率則由 4.75% 下調至 4.5%，銀行間的同業拆借利率從 7.25% 下降至 7%，是自 2017 年 10 月以來首次降息。

該行表示，降息將有助於增加銀行流動性，以提供信貸、穩定經濟和外匯市場、並促進經濟成長。

越南是發展腳步最快的發展中國家之一。在 2018 年，報告顯示該國經濟成長了 7.08%，是 11 年來最快的。越南當局也設定了今年成長 6.6-6.8% 的目標。該國在今年第一季成長 6.71%，第二季則成長 6.82%。

當局表示，該國應在本季成長至少 6.9%，以確保實現全年目標。

外國投資對越南的成長加速一直以來有著很大的助益。有經濟學家表示，今年對越南的投資有所增加，主要來自於中美貿易戰從中國而來的轉單效益。

銀行業分析師 Nguyen Tri Hieu 表示：「降息將有助於刺激經濟成長並促進出口，特別是在美中貿易戰的背景下。然而，此舉可能導致該國的通貨膨脹率上升。」

今年 8 月份，越南的消費者價格指數較去年同期上漲了 2.26%。政府的目標是將今年通膨控制在 4% 以下。