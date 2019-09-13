〈潛力股〉風電需求旺Q3出貨噸數拚創高 永冠-KY下半年獲利可期

鑄件大廠永冠‐KY(1589-TW) 今年第 2 季受惠風電需求復甦，加上原物料價格趨穩，成功終結連 6 季虧損，單季轉盈，在風電需求持續強勁下，8 月出貨噸數更創上市以來單月新高，且需求持續暢旺，產能也提升，第 3 季出貨噸數可望再創上市以來新高，營運落底回溫態勢明顯，下半年獲利續揚可期。

永冠 2017 年第 4 季起面臨成立以來首次虧損，去年全年雖然未能成功單季轉盈，但毛利率、營益率表現均逐季走升，全年每股虧損 2.48 元。今年第 1 季受到農曆春節工作天數減少影響，單季每股仍虧損 1 元，但在風電需求強勁、獲利結構轉佳下，第 2 季成功扭轉連 6 季虧損頹勢，每股小賺 0.18 元。

永冠目前三大事業為再生能源、產業機械與注塑機，今年上半年產業機械與注塑機受到景氣下滑與美中貿易戰影響，營運表現不如預期，不過，毛利率表現較佳的風電業務需求，逆勢轉強，使今年上半年再生能源營收占比由去年的 27% 提升至 46%，產業機械由 37% 下滑至 29%、注塑機由 36% 下降至 25%。

在再生能源動能強勁下，永冠董事長張賢銘表示，第 3 季出貨將優於第 2 季，整體下半年營運將優於上半年，今年再生能源業務營收占比可望突破 5 成，明年更有機會上看 6 成。而永冠 8 月出貨噸數已成功創上市來新高，法人看好，在需求與產能同步拉升下，第 3 季出貨噸數可望創上市以來單季新高。

法人認為，永冠營收規模擴增，加上原物料價格趨穩，且人民幣貶值有利營運成本降低，另一方面，市場處降息環境，也將減輕利息費用，下半年雙率可望進一步提升，永冠將延續獲利動能，第 2 季營運轉盈並非曇花一現，下半年獲利增溫可期。