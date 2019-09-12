【台新投信】5G+奧運+選舉年熱　台股有望再創高

在中美將於十月恢復談判、香港反送中運動出現大轉折、外資大買及 Fed 九月降息機率高等利多匯集下，台股重回 10700 之上，台新 2000 高科技基金經理人沈建宏表示，加權指數在萬點~ 年線有強勁支撐，另外，依過往經驗每當系統性風險升高，台股高現金股息殖利率的特性將再度展現吸引力，配合上市櫃公司獲利下半年走揚、５G 商機爆發，以及 2020 東京奧運及選舉年將屆，台股 2020 年上半年前有望再創高，建議 10500 點以下可中長線分批布局。

沈建宏指出，外資８月賣超台股金額擴大至 1200 億以上，但 9 月以來在中美十月將恢復談判，貿易戰風險淡化之下，外資轉為買超台股累記已逾 300 億元，整體而言，外資 2018 年賣超額度已大，預期 2019 年外資再賣超額度不大，另一方面，台股具 4% 以上高股息殖利率優勢，與美國 10 年債殖利率跌破２% 相較，深具吸引力，預期可持續吸引低接買盤。

沈建宏指出，科技產業基本面呈現觸底回升跡象，包括：半導體庫存天數自高檔即將開始下滑；Apple FY3Q19 存貨餘額下降到 33.55 億美元，較上季大減 3 成以上。在二大正面訊號浮現下，分析師估計 2020 年台股企業獲利恢復正成長，上看 9% 左右，較 2019 年的衰退情況大幅好轉。

在類股操作上，沈建宏建議中長線仍看好科技股，可布局三大方向：一、受惠庫存下滑及晶圓代工龍頭廠提高資本支出的半導體族群；二、受惠 5G 進度積極且提前的材料、RF、伺服器、骨幹網路等類股；三、受惠車用電子及汽車電子化趨勢持續的零組件；至於短線，可選擇具題材性之傳產股區間操作，看好航運 (貨櫃、散裝運價皆已上漲，股價 PBR 位於歷史低檔)，與選前政策受惠股。

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