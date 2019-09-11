因應貿易戰 眾達擬斥1.09億元攜策略夥伴拓馬國生產據點

眾達 - KY(4977-TW) 今 (11) 日公告，因應美中貿易戰與集團中長期營運布局，董事會決議將斥 350 萬美元 (約新台幣 1.09 億元、 1460 萬馬來幣)，與馬來西亞上市公司益納利於成立合資公司，並設立新生產據點，預計取得新設公司 70% 股權。

眾達表示，將與馬來西亞上市公司益納利美昌 (INARI AMERTRON BHD) ，在馬來西亞成立 500 萬美元 (約新台幣 1.56 億元、折合馬來幣 2085 萬元) 的合資公司，眾達出資 350 萬美元，交易股數為 3500 萬股普通股，每股面額為 4.17 馬來幣 (約新台幣 31.12 元)。

益納利美昌 (INARI AMERTRON BHD) 成立於 2010 年，總部設立於馬來西亞，並在馬來西亞、菲律賓及中國設有營運據點，2011 年在大馬交易所上市，大馬交易所股票代碼為 0166，是一家提供各類半導體封裝測試服務的廠商，核心業務包括射頻晶片、光電感測器及光收發模組，目前資本額為 6.52 億馬來幣 (約新台幣 48.64 億元)，發行股數 3179073446 股。

眾達今日也宣布，擬增資旗下 100% 子公司眾達光電，預計增資 7800 萬元，主要用於長期投資。