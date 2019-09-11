聯陽Q3出貨超預期 看好客戶拉貨動能延續至年底

聯陽 (3014-TW) 今 (11) 日舉辦法說會，副總經理王詹定表示，第 3 季在電腦產線出貨超預期帶動下，加上多媒體 SoC 應用領域擴張，營運成長動能強勁，且看好客戶因應美中貿易關稅提前拉貨，動能將延續至年底。

法人指出，聯陽 7、8 月營收年增皆超過 8%，第 3 季整體營收表現可期，將創今年高峰。

王詹定指出，聯陽主要營收來源是電腦相關 IC，比重約 60-65%，雖然整體市場持續衰退，但衰退幅度已趨緩，加上第 3 季客戶因應美中貿易關稅提前備貨，出貨明顯增溫，且超乎原先預期，預計動能將延續至年底。

此外，聯陽也看好多媒體 SoC 市場，主要因物聯網近期成長動能強勁，智慧家電需求持續看增，且中國家庭基數大，可望帶動營收上揚，營收比重已從去年的 2% 成長至 7%。

高速傳輸界面 IC 部分，營收比重 25-30%，應用領域持續擴張，其中，HDMI 在 4K/8K 的推升下，將升級至 2.1，同時，DisplayPort 也升級至 1.4，在雙升級帶動下，營收貢獻看俏，且因毛利率較高，也有助聯陽營運表現。

電容式觸控方面，王詹定指出，聯陽產品過去獲得手機客戶採用，但由於市場過於龐大，公司資源與人力都不足以支應需求，因此，近年逐漸轉往穿戴市場發展，目前已打進中國一線大廠，挹注營收可期。

最後，聯陽今年上半年受美中貿易戰影響，但下半年隨中國半導體自產化加速，帶動電腦相關 IC 及多媒體 SoC 成長動能強勁，預計明年將維持成長態勢，後市可期。