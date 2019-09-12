〈華南金董座專訪〉張雲鵬土生土長老華銀人 無縫接軌帶領金控續攀顛峰

華南金董事長張雲鵬民國 64 年考進華南銀行，從最基層行員做起，憑藉著優異的工作能力，一路從分行行員升任管理階層，包括經理、副總經理、金控總經理，最後高升金控董事長，身為土生土長的老華銀人，張雲鵬相當熟稔華銀業務與企業文化，這也讓他省去磨合期，讓華南金可無縫接軌的繼續運行，邁向新的巔峰。

42 年淬鍊 老華南人回娘家

張雲鵬台灣大學商學系畢業後，考試分發進入華南銀行工作，這一待就是 42 年，2017 年適逢 65 歲屆齡正準備退休之際，憑藉著優異、完整的工作歷練，獲推薦轉戰高雄銀擔任董座，原本以為高雄銀是自己職場、金融生涯的最後一站，但沒料到一通電話又把他召回老東家華南金。

華南金控向來是官民和諧共治的典範，金控董事長過去幾乎都由官股指派，金控成立前，前華銀董事長羅際棠是第一位由華銀基層內升的董事長，張雲鵬則是金控成立以來第一位從基層做起、純華銀人的金控暨銀行董座。

沉穩老將掌舵 再創百年風華

今年 4 月華銀內部傳出金控暨銀行董座將由張雲鵬出任時，當時就讓華銀員工相當期待這位土生土長的老華銀人重回娘家。一名曾與張雲鵬共事過的華銀人說，張雲鵬個性沉穩冷靜，領導風格明快絕不囉嗦，確定方向後就會充分授權給下屬執行發揮，也因為熟稔華銀業務與企業文化，因此次回娘家接任董座，幾乎沒有新官上任的磨合期要適應。

在美中貿易戰陰影下讓全球景氣下行風險升溫，對於銀行業來說，明年將是充滿挑戰的一年，如今老將張雲鵬重返華銀擔任掌舵手，讓華銀人充滿期待，期盼這位身經百戰的強將能帶領華銀開創新格局，邁向另一個巔峰。