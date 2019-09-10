〈純網銀董事派任〉兆豐銀：銀行出資派任董事合情合理

金管會要求投資純網銀的銀行大股東，派任董監事人選需遵守「金金分離」原則，市場盛傳有銀行股東揚言擬撤資不玩，參與投資將來銀行的兆豐銀今 (10) 表示，對於純網銀董事派任等細節內部還在因應，尚未做出任何決定，沒有所謂撤資的問題，但強調投資純網銀是銀行出資，由銀行派任董事人選「合情合理」。

純網銀還沒開業上路卻風波不斷，從放榜時的人人有獎到現在籌組董事會話題持續延燒，由於金管會要求純網銀投資，需由銀行參與且持股需達 25%，允許「股權」可排除金金分離原則，卻要求董事派任需遵守金金分離，讓出錢的銀行股東頗有微詞，甚至傳出揚言不玩了。

金管會主委顧立雄今 (10) 日更罕見動怒質問，將來銀行大股東之一，兆豐銀明明就有母公司金控可派任人選，為何非要派任銀行總經理兼任純網銀董事？

兆豐金對此回應，強調投資純網銀是由子公司兆豐銀出資參與，屬於銀行投資業務，認為由銀行派任專業經理人出任純網銀董事監督業務發展合乎常理。

金融圈人士也說，金融機構持股比達 25%，承擔重大財務責任，如果因為金金分離導致無法派任適格、足以負責的董事代表監督管理純網銀營運，這恐怕與銀行當初投資前的認知有落差。

兆豐金表示，子公司兆豐銀當初參與投資純網銀是基於強化消金業務考量，兆豐銀過去主要以企金業務為主，近兩年積極發展消金版圖讓收益更加多元化，純網銀對兆豐銀而言，有助於兆豐銀深入消金業務。

儘管主張應由銀行派任專業人選出任純網銀董事，但兆豐金也強調，目前還在研究金管會對於純網銀董事派任的政策方向，未來純網銀是否由銀行派任、可以派任哪種層級、業務的主管出任，都會與金管會繼續溝通。