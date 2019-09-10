華為撤回針對美政府的一起訴訟 因設備已歸還

在華盛頓將一批扣押 2 年的電信設備歸還華為之後，華為撤回了對美國政府的一起訴訟。

2017 年 9 月，美國當局沒收了一批華為設備，稱華為未獲許可寄回中國。華為因此於今年 6 月，向美國商務部以及其他幾家政府機構提起訴訟。

華為指出，這批設備中包含華為原產於中國的網路交換機、伺服器等產品，原計畫在 2017 年 9 月完成在美國加州實驗室的測試後運回中國。但設備在轉運途中，被美國商務部以可能違反美國出口管制法為由，在海關扣押。

華為表示，在交涉了近 20 個月後，美國政府 8 月書面通知，經過「長時間的」調查，認定這批設備不需要出口許可，華為公司在轉運設備過程中也沒有違反美國出口管制法，隨後美國政府主動付費將設備退還給華為美國公司。

華為首席法務長宋柳平表示，美國政府歸還設備，華為美國子公司事實上贏得了這個訴訟，但是對美國政府未能就長時間非法扣押的行為給出任何解釋，華為表示非常失望。

宋柳平說：「這種隨意、非法的政府行政行為—不當扣留公司財產且不給出解釋，應該為所有在美國從事正常商業活動的公司所警示，更應該被法律嚴格限制。」

華盛頓聲稱華為設備存在國家安全風險，中國政府可能會利用它來監視美國人。華為一再否認這些說法，但美國仍持續向華為施壓，並在今年 5 月將華為被列入黑名單，實施出口管制。

華為也因涉嫌違反美國對包括伊朗在內的國家的出口制裁，仍面臨多項刑事指控。華為透過法律手段反擊，表明美國禁止政府機構購買華為設備的法律違憲，今年 5 月，華為財務長孟晚舟的律師也要求停止引渡程序。