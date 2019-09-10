中國8月份PPI持續衰退 逾3年新低

今 (10) 日中國統計局公布 8 月份中國工業生產者出廠價格 (PPI) 年減 0.8%，創下 2016 年 8 月以來最大下滑幅度，預期下滑 0.9%，前期下滑 0.3%；月減 0.1%，前期下滑 0.2%；工業生產者購進價格年減 1.3%，月減 0.2%。

1～8 月份，工業生產者出廠價格年增 0.1%，工業生產者購進價格年減 0.2%。

資料來源: 中國統計局

工業生產者出廠價格中，生產資料價格年減 1.3%，降幅比上前一個月擴大 0.6 個百分點，影響整體工業生產者出廠價格下降約 0.98 個百分點。其中，採掘工業價格上漲 2.8%，原材料工業價格下降 3.5%，加工工業價格下降 0.8%。

至於在買進價格方面，黑色金屬材料類、建築材料及非金屬類價格均上漲 3.8%，農副產品類價格上漲 2.9%；化工原料類價格下降 6.8%，燃料動力類價格下降 3.2%，有色金屬材料及電線類價格下降 2.3%。

中國統計局指出，從調查的 40 個工業產業類別來看，價格上漲的有 14 個，比 7 月份減少 4 個；保持不變的 9 個，上升 4 個；下降的 17 個，與前一個月相同。

中國光大證券指出，美中貿易摩擦影響擴大、聯準會降息前景不明朗、高基數與低需求導致中國工業品價格下跌。

而 8 月份國際油價下跌，中國國內天然氣和成品油價格保持在低檔，使得 PPI 年減率擴大；至於目前為鋼鐵淡季，鋼價走勢也較為疲軟。此外，銅價亦不斷下跌，鋁價則受到颱風影響導致生產略減，帶動價格走揚。