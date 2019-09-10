〈元大期貨〉歐洲寒冬已至 央行寬鬆添柴火牽動歐元走勢

2018 年 3 月起的美中貿易戰打得火熱，依然不見緩和跡象，儘管兩國約定 10 月會談，但在關稅不斷加徵下，雙方協商氛圍偏向緊張，10 月的貿易談判預期進展有限，美國政府預期貿易戰可能要持續數年，對於全球經濟都有相當負面的影響，身為全球第 2 大經濟體的歐洲也受到衝擊和拖累。

以製造業採購經理人指數 PMI 來看，8 月歐元區 PMI 為 47，已經連續 7 個月處在榮枯分水嶺 (50) 下方，代表製造業信心不足，同時由各國 PMI 觀察，最新的法國 8 月製造業 PMI 為 51、義大利為 7 月 PMI 為 48.5、而最大經濟體德國 PMI 更只有 43.6，表現皆相當疲軟；德國經濟的轉弱主要便是受到貿易戰的負面影響，由於中國為德國第 3 大出口國，中國經濟、內需下滑連帶影響德國出口，目前德國 6 月出口年增率為 - 0.5%，連續 3 個月呈現衰退。

除了外部的因素外，歐洲內部政治局勢也並不穩定，其中較受矚目的便是英國脫歐問題，根據國際貨幣基金組織 (IMF) 於 4 月的情境分析，英國脫歐將使歐洲經濟損傷 0.2% 至 0.3%，近期英國新首相 - 強森執意引導政策方向至無協議脫歐，使得英國和歐盟雙方關係亦有所惡化，此外，義大利疑歐政黨的不信任動議，一度讓市場擔憂義國遭疑歐派掌握，兩黨關係能否走得長久還需要時間觀察。

在歐洲多項指標亮起紅燈，政治局勢也不穩定下，市場對於歐洲央行 (ECB) 強化寬鬆的呼聲越來越高，ECB 在 7 月利率決議後聲明指出：至少到 2020 年上半年利率將維持在當前或更低水準，替後續降息鋪路，並表示已委任歐元系統委員會評估各種工具選項，包括加強利率前瞻指引，利率分層機制的設計，以及新一輪資產購買計畫的規模和分佈；整體來看，ECB 以寬鬆作為應對經濟寒冬的柴火已經蓄勢待發。

目前 ECB 存款利率維持在 - 0.4%，再融資利率為 0%，邊際貸款利率為 0.25%，資產購買則於 2018 年底暫時停止，資產規模雖然已超過 5 兆美元，但僅約暫歐元區 GDP 的 40%，基本上都有進ㄧ步強化寬鬆的空間；以下可能為 ECB 年底前可能採取的手段包含，適時引導歐元貶值並支撐股市、調降存款利率、啟動 TLTRO-III、重啟資產購買。

綜上所述，9 月至年底 ECB 有機會再強化寬鬆政策的力道，歐洲股債行情可望獲得支撐，雖然聯準會 (Fed) 也有高機率降息，但目前歐洲經濟明顯比美國疲弱，預料未來 ECB 貨幣政策的力道仍會在聯準會之上，因此歐元的弱勢短線較難以翻轉，投資人可適當以期貨介入行情或避險。

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