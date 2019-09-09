馬爾他監管機構三年戰略計劃 積極監控加密貨幣產業以防制洗錢

馬爾他金融服務管理局（MFSA）上周五（6 日）公佈了有關「2019 至 2021 年戰略計劃」，在這個以三年為基準的計劃中，該局表示將積極監控和管理加密貨幣業務相關的公司的風險。

據稱，該計劃規定馬爾他金融監管機構要致力於使其監管方法現代化，最終達至領先於他國的發展。MFSA 表示，為達到上述目標，該局將與金融情報分析部門 FIAU（Financial Intelligence Analysis Unit）、其他國家和國際機構，以及新成立的馬爾他數位創新局（Malta Digital Innovation Authority, MDIA）密切合作。

MFSA 補充指，「儘管馬爾他採取了前所未有的措施來將區塊鏈和加密技術引入監管部門，但我們知道這些創新在防制洗錢和打擊恐怖主義融資方面存在挑戰。」

很明顯，監管機構的主要優先事項之一是打擊金融犯罪，防制洗錢和恐怖主義融資。馬耳他監管機構表示，將積極監控和管理與加密貨幣業務相關的風險。MFSA 解釋稱，在及時監控、檢測和管理公司的不當行為方面著手，從而最大限度地減少對金融市場可能產生的不利影響。

在該戰略計劃報告中提到：「為了監控和管理『獲許可的虛擬資產和加密貨幣業務相關』的業務風險，MFSA 已投資並正在實施 SupTech（Supervisory Technology）監管技術智能工具。這將更好地定位 MFSA，以識別欺詐、防制洗錢和資助恐怖主義，並保護消費者、投資者和市場利益相關者。」

據 MFSA 形容，這些 SupTech 智能工具將有助於實現監管流程的自動化，並審核在馬爾他獲得經營許可的虛擬資產業務公司的風險管理。

由於馬爾他官員已承諾在該國建立「區塊鏈島」，加大推廣區塊鏈發展與應用，同時使當地成為全球少數加密貨幣友好的管轄區。馬爾他亦因此成為許多加密貨幣相關企業的所在地，包括主流大型交易所幣安 Binance、OKEx。

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然而，今年 2 月，國際貨幣基金組織（IMF）已表示，MFSA 在其防制洗錢洗錢（AML）和打擊恐怖主義融資（CFT）政策方面存在重大差距，這與幾個歐盟機構的批評亦相呼應。

國際貨幣基金組織在當時已提出建議，要求馬爾他監管機構採取緊急行動修改其政策，並表示需要採取多管齊下的方法來解決這些不足之處。

隨後在 6 月再有消息指，歐盟委員會（EC）亦建議馬爾他需加強其反洗錢執法，EC 指出，馬爾他在金融和博彩業均有顯著增長，並指出在該國註冊登記的加密貨幣運營商需要有效的防制洗錢執法。

全球各地有不少地方想要推動成為「區塊鏈島」、「區塊鏈城市」，針對馬爾他政府的作法，有網民留下評論稱，「Blockchain Island 只是笑話一則，這都是貪婪的政府做的炒作，目的是想吸引外國投資者」。

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