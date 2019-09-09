〈進出口統計〉貿易戰拉貨潮帶動8月出口轉正 資通出口年增3成創8年來最高增速

財政部今 (9) 日公布 8 月進出口統計，受美中貿易戰提前拉貨效應影響，單月出口值 290 億美元、年增 2.6%，創歷年同月新高，其中資通視聽設備年增幅逾 3 成，創 8 年最高增速，財政部預估，第 4 季出口可望因拉貨潮略為回升，但全年出口恐年減 1-2.5%。

美中貿易摩擦戰勢升溫，拉貨效應提前發酵，8 月出口值揮別前月翻黑陰霾，較 7 月增加 2.8%；惟進口則呈現衰退，單月進口 230.2 億美元、年減 2.7%；累計前 8 月進口 1859.4 億美元、年減 1.1%。

以主要出口貨類來看，11 項出口貨類中 7 項貨類減少、4 貨類持續成長，大致而言電子、傳產強弱分明，其中資通與視聽設備單月出口值 38 億、年增幅 31.4%，創 8 年來最高增速；電子零組件出口值 104.83 億美元，創近 15 個月來最大規模值；此外，積體電路單月出口值 93.73 億美元，出口值創歷年新高值，較去年同期增加 11.7%。

財政部統計處處長蔡美娜表示，電子零組件、資通與視聽設備受惠於轉單效應與廠商回台擴產等影響，加上適逢電子產品傳統旺季與新興科技應用等效應拉抬，帶動相關出口成長。

蔡美娜進一步指出，美國先前對中國出口、價值 2500 億美元商品加徵關稅，2500 億美元清單的貨品出口值較去年同期增加 28.4%，非清單中商品出口值則較去年增加 6.9%，顯示貿易戰轉單效應反應在出口表現。

此外，日韓貿易戰轉單效應，也讓我部分產業跟著受惠，其中記憶體年增率轉正，蔡美娜分析，主要是日韓貿易戰等地緣政治風險，廠商提高風險意識，因而轉移陣地帶動記憶體產業明顯轉正。

傳產部分，包括礦產、化學與塑橡膠產品出口值，都較去年同期減少約 1 成，主要是國際原物料價格下滑、市場需求衰退等因素影響。

展望後市，蔡美娜表示，8 月出口表現比預期好，主要與貿易戰升溫廠商提前發動備貨潮有關，根據主計總處預測，今年出口可能年減 1.2%，在去年基期偏高、貿易戰等因素影響下，預估全年出口可能較去年減少 1% 到 2.5% 左右。