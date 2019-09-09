新iPhone配色消息再流出 傳新增深綠、極光等色彩

隨著蘋果發布日期鄰近，市場預測，蘋果出了將可能針對 iPhone 新增深綠色之配色之外，還將可能推出極光色彩和光環效果。

近期美國內容網站 Tom's Guide 流出的報告中，針對新一代 iPhone 的新配色作出預測，預期蘋果 (AAPL-US) 將增加深綠色 iPhone。

另外，英國「鏡報」的報導則指出，蘋果可能將推出一款極光色彩的 iPhone。

而除了上述的色彩之外，另一個值得讓人注意的配色便是光環 (Aura Glow) 效果。

三星 Note 10 的 Aura Glow 配色 (圖片: 9to5google.com)

美國專利局於 2019 年 8 月 1 日授予 Apple 的專利字 20190239348 號中，蘋果在其中對 Aura Glow 配色的描述如下:

「後殼可以設置有具有不同外觀的區域。這些區域可以選擇性地紋理化，並選擇性地提供塗層，例如由具有交替折射率的介電材料疊層形成的薄膜干涉濾光器塗層，金屬塗層或油墨塗層。」

「玻璃層上的塗層可以由金屬、半導體或介電質組成。」

此款配色起初是由華為及其品牌 Honor 首次釋出，隨後被其他中國代工廠商和三星複製。

蘋果最初於 2018 年第二季度在不同的產品上申請專利，並在今年稍早時上市。

新款 iPhone 的傳聞可能會與實際呈現的樣貌有所落差。 但可知的是蘋果目前已擁有關於上述的多項專利。