玉山金控12度榮獲「天下企業公民獎」金融業第1名

2019 年《天下雜誌》「天下企業公民獎」今 (5) 日舉行頒獎典禮，玉山金控 (2884-TW) 第 12 度榮獲「天下企業公民獎」金融業第 1 名殊榮，再創金融業紀錄！

玉山金控暨玉山銀行總經理黃男州表示，永續發展考驗企業平衡長短期發展的智慧，社會責任衡量企業整合內外部資源的效率。玉山以金融本業為核心，實踐企業社會責任，積極投入永續金融發展，不斷創新、追求卓越，主動將聯合國 17 項永續發展目標及法國巴黎協定結合玉山營運，並遵循赤道原則（EPs）、簽署加入 G20 氣候相關財務揭露（TCFD）及參考聯合國責任投資原則（PRI），將環境、社會與公司治理 (ESG) 相關議題納入玉山的投資分析及決策制定過程，除了原本對經濟的正面支持，更重要的是持續擴大玉山營運對於經濟、社會、環境的正面影響力。

玉山落實永續原則，率金融業之先宣布未來不再新承作燃煤火力電廠專案融資，在責任投資方面，玉山是國內率先同時導入赤道原則與綠色債券的金融業，2019 年 7 月再次發行第 3 檔綠色債券，是國內發行綠色債券規模最大的銀行，也是輔導及協助民營企業發行綠色債券規模最大的銀行。2019 年更推出「微笑希望貸」社企融資專案，及新發行的每張全系列信用卡皆為「零碳信用卡」，充分展現結合金融本業，善盡社會責任的決心。

「天下企業公民獎」參考國際指標與評量方法，綜合四大構面「公司治理」、「企業承諾」、「社會參與」、「環境永續」，嚴選出台灣最佳企業公民。天下雜誌指出，玉山金控延伸金融業的核心優勢與強項，CSR 作為也在持續深化。從綠色金融的問責、與消費者攜手做公益，到完整的企業內外人才培育，堪稱由內而外擴散 CSR 共好價值的最佳代言人。

玉山表示，獲獎不僅是榮譽更是責任，玉山秉持「心清如玉、義重如山」的精神持續努力，期望為員工、顧客、股東及社會創造更多的價值，共同邁向更美好的未來。

