IC設計廠同入旺季 信驊、原相、鈺太8月營收同創歷史新高

IC 設計廠信驊 (5274-TW)、原相 (3227-TW)、鈺太(6679-TW) 今(5) 日公布 8 月營收，信驊 2.38 億元，月增 6.33%，年增 13.73%，原相 6.09 億元，月增 8.41%，年增 2.51%，鈺太 1.36 億元，月增 3.47%，年增 26.2%，在旺季明顯帶動下，3 家廠商 8 月營收皆創新高。

累計前 8 月合併營收部分，信驊 15.17 億元，年增 1.94%，原相 35.06 億元，年減 7.48%，鈺太 8.84 億元，年增 22.63%。

伺服器 IC 大廠信驊第 3 季成長動能強勁，主要受惠資料中心陸續開出，加上 5G、AI 等新科技帶動下，BMC(遠端管理晶片) 出貨暢旺，此外，信驊也搭上東京奧運順風車，在 8K 規格需求推升下，影音終端的延伸晶片持續看增。

影像感測 IC 廠原相第 3 季營運表現看增，主要受惠滑鼠、遊戲機雙引擎的推升，加上 TWS(真無線藍芽耳機) 晶片穩健發展，在眾多產品線帶動下，第 3 季營收可望優於上季。

鈺太下半年的訂單能見度高，可望一路旺到第 4 季，主要成長動能來自高毛利筆電的應用，預計今年 MEMS(微機電) 麥克風在全球筆電的市占可望提升至 30%，在出貨量持續暢旺下，第 4 季可望優於第 3 季，迎來全年營收高峰。