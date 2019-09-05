群光、群電8月營收創新猷 後續動能看俏

群光 (2385-TW) 今 (5) 日公布 8 月自結合併營收 90.4 億元，創歷史單月新高，月增 13%，年增 4.8%；旗下子公司群電 (6412-TW) 8 月營收也同步報喜，達 33.31 億元，創新猷，月增 1.7%，年增 12.6%。群光與群電皆看好，下半年傳統電子消費旺季，法人估，第 3 季將是營運高峰，第 4 季營運表現仍有撐，下半年可望優於上半年。

群光累積前 8 個月營收 587.8 億元，年增 6.4%，同樣創歷史同期新高。群電前 8 月營收 221.43 億元，年增 12.2 %。

群光第 3 季步入傳統銷售旺季，營收季增可望達雙位數，加入智慧音箱、電競 PC 產品等 2 大成長動能，本業獲利可望再成長。

群電方面，受惠 PC、智慧家庭與遊戲機出貨動能增溫，8 月營收 33.31 億元，月增 1.7%，年增 12.6%，連 8 月刷新歷史新高；累積前 8 月營收 221.43 億元，年增 12.2%。

展望後市，法人表示，群電第 3 季為電源供應器旺季，PC 市場穩定，智慧家庭與遊戲機產品出貨持續強勁，預期 9 月營收可望延續動能，且在成本結構改善、產品組合優化下，營運可望再創新高。

另外，群電還受惠 Type C 筆電和智慧家庭產品需求也陸續爆發，營收、獲利表現可期。

至於美中貿易戰，群光已備好非中國生產計畫，讓營運影響降到最低；群電則加速泰國建廠計畫，目標在不景氣環境下積極搶市、擴大市占率。