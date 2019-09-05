台股多頭氣盛 價量齊漲 重返10700大關

美中貿易戰今 (5) 日釋出最新消息，雙方談話將在 10 月初登場，加上香港撤回逃犯條例，激勵亞股全面走揚，台股開高走高，開盤即上漲 61 點，一舉衝破 10700 大關，並收復季線，權值股一片紅，PCB、記憶體、IC 設計族群持續為盤勢增溫，台股量增上漲，預估量達 1600 億元，可望緩步填補前方缺口。

蘋概三王今日皆有不錯漲幅，台積電漲近 2%，站穩所有均線，股王大立光上漲 1%，力守 4000 元大關，鴻海則向上挑戰季線，小漲近 1%，在三王帶動下，權值股全面走高，台塑四寶皆有近 2% 漲幅，權值金融股如國泰、中信、富邦金也有逾 1% 的漲幅。

高價股今日走勢不一，股王大立光、玉晶光隨蘋果新品問世，股價上漲表態，玉晶光漲近 3%，持續站穩所有均線，和泰車、精華漲幅也達 1%，至於遊戲股王鈊象則因賣壓出籠，重挫逾半根停板，祥碩、緯穎則因漲多拉回，跌幅達 1%。

今日中小型股在大盤增溫下，股價表現強勁，PCB 族群持續成為多方指標，向上攻勢凌厲，華通亮燈漲停，欣興、耀華漲幅皆逾半根漲停板，瀚宇博、嘉聯益漲幅也有 2%。

記憶體族群今日在南亞科領軍下，齊步走揚，由於美光傳出結盟紫光，市場解讀台供應鏈可望受惠，南亞科漲近半根停板，旺宏、華邦電、晶豪科也有 2% 漲幅。

IC 設計族群今日也在 8 月營收亮眼帶動下，股價小漲表態，瑞昱、京元電漲幅達 1%%，其餘個股如創意、世芯 - KY、威盛也小漲近 1%，不過，立積因漲多修正，跌幅近 4%，義隆電則小跌近 1%。

整體而言，美中貿易戰偏正向發展，加上外資昨日由賣轉買，台股今日在多方帶動下，加上量能放大，站回 10700 大關，並收復季線。