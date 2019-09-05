【保德信投信】貿易亂流擾市 防禦首選醫療股

9 月起美國對中國輸美商品加徵關稅至 15%，川普更持續放話，貿易爭端依然無解。自去年貿易戰至今對於美中兩大經濟龍頭面臨下行風險，倘若雙方僵局持續，可能讓全球經濟面臨衰退可能。保德信投信表示，美中貿易戰反反覆覆增添股市動盪，醫療產業與風險性資產相關性低，受到貿易戰干擾成度較小，故能有效抵禦市場亂流。

保德信全球醫療生化基金經理人江宜虔表示，美國 8 月份製造業活動指數由前月 51.2 降至 49.1，為 2016 年 8 月以來首次跌破 50 景氣榮枯線，市場認為主要係來自中國衝擊導致金融市場震盪，也是川普政權上台後首次跌入萎縮區間，美國製造業佔經濟 11%，目前製造業受到貿易戰影響出現萎縮。美中雙方貿易戰顯然拉低個別企業業績，加上中國也展開報復性關稅，對於大豆、玉米等美國農產等加徵關稅，其出口至中國較去年減少 53%，因此市場對於農機購買需求下降，製造業也開始受到波及。

江宜虔認為美中雙方貿易戰不會太快結束，根據高盛研究資料統計，某些產業在美中貿易緊張時，該類產業漲跌幅受到影響程度較高，如半導體、科技硬體及設備、汽車零組件、耐久財等產業，當貿易緊張升溫時，市場投資信心下滑，進而影響該類股票表現。然而，江宜虔指出醫療相關產業如製藥、生技、醫療器材及服務等次產業，其表現和美股相關程度低，受到貿易戰干擾程度較小，預期能有效抵禦貿易戰亂流。

儘管醫療產業股價短期仍有可能受到政策不確定性影響，藥價負面影響已大多反應於股價上，醫療產業長期成長動能並未改變，市場上調今年醫療產業獲利預期。江宜虔認為，時序即將要進入第四季，該季為全球醫療學會高峰期，根據過去經驗醫療類股於醫療學會期間整體表現優於大盤，近期時為佈局醫療類型基金好時點，建議投資人可逢低分批佈局醫療類股基金。(資料來源：Bloomberg，

2019/08，保德信投信整理)

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