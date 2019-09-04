宏正新舊產品帶動下半年優於上半年 全年挑戰持平

宏正 (6277-TW) 今 (4) 日舉辦新品發表，展望下半年，財務長暨發言人陳健南表示，上半年受全球貿易戰、美國政府年初關閉影響，預期上下半年營收比重將為 46:54，在新舊產品帶動下，累計至 9 月營收相比去年，可望轉為正成長，全年目標挑戰持平去年。

陳健南表示，今年上下半年營收比重將不同於往年的 49:51，可能轉變為 46:54，隨著產線移轉完成，舊產品認證完成後已陸續供貨，加上新產品推出，預期 9 月累計營收相比去年將可轉為正成長，但由於去年第 4 季客戶提前拉貨，基期較高，全年營收挑戰持平去年。

若以區域別來看今年 1-7 月營收比重，陳健南表示，主要仍以亞州為主，占比達 47%，美洲占比 29%、歐洲占比 23%，分別年減 1.8%、5.7%、0.5%，雖然整體大區域相較往年比重變化不大，但區域內部變化快速，其中日本受惠於明年東京奧運商機年增 16%，另外，包含俄羅斯、東歐、印度等發展潛力大。

1-7 月產品營收分析，IT 架構管理解決方案 Enterprise(非 Over IP) 29.05%、IT 架構管理解決方案 Enterprise(Over IP) 10.1%、IT 架構管理解決方案 SMB 23%、專業影音產品 18.5%、USB 周邊設備 6.3%、連接線材 5.4%、其他則占 7.1%。

陳健南表示，未來發展策略仍維持 3 大方向，IP 中央管理、安全與監控風險、智能型會議室，現階段舊有產品除了維持既有區域，也將朝新區域布局，如拉丁美洲、印度等，而新產品則會全方位布局，預期今年第 4 季與策略夥伴合作將有進展，不過新產品具體貢獻可能要到明年上半年，目前產品毛利皆維持在 6 成上下。

宏正研發處暨企劃資深副總林勇達表示，宏正推出的新產品，包含整合旗下影音與 KVM 產品線，推出 ATEN 會議指揮系統解決方案，瞄準現代會議 3 大趨勢，資訊碎片化、多螢時代、高效能決策趨勢，並提供會議圖像式紀錄，另外，也將推出 4K 矩陣式簡報切換器、IP 訊號延長器、多電腦切換器、擴充分享充電基座、跨平台分享切換器、可攜式多功能直播導播器等多款新品。