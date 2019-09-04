外資回籠買超逾55億 連3天加碼富邦VIX 5.3萬張避險

台股今 (4) 日上漲 99.1 點，量縮收在 10657.31 點，季線未能有效站穩。觀察三大法人操作，外資轉為買超 55.85 億元，自營商也買超 28.48 億元，呈現連 5 買，投信則續賣超 1.68 億元，已連 2 天倒貨，三大法人合計買超 82.65 億元。雖然外資再度回籠，但是因為量縮、加上上檔還有季線與半年線壓力，外資連續 3 天都大買富邦 VIX 避險，共買 5.3 萬張。

外資買超前 10 名個股：富邦 VIX 獲買超 25497 張、元大滬深 300 正 2 獲買超 21157 張、中環 19458 張、欣興 17401 張、聯電 9254 張、元大台灣 50 獲買超 9153 張，其餘依序為南亞科、群創、南茂、燿華。

外資賣超前 10 名個股：元大 S＆P 原油正 2 遭賣 40654 張、大同 7776 張、中鋼 6348 張、金像電 4952 張、臺企銀 4013 張，其餘依序為彩晶、玉山金、全台、英業達、技嘉。

投信買超前 10 名個股：華通 2190 張，為唯一突破千張買超個股，其他依序為旺宏、中信金、允強、萬海、昇陽半導體、台積電、光罩、鴻海、瑞昱。

投信賣超前 10 名個股：光磊 3000 張、金像電 2811 張，其餘依序為光寶科、健策、世芯 - KY、台郡、廣達、元大寶滬深、宏普、台光電。

自營商買超前 10 名個股：元大滬深 300 正 2 獲買超 24505 張、元大高股息 11991 張、元大 S＆P 原油反 1 獲買超 9712 張、富邦 VIX 獲買超 8641 張、國泰中國 A50 正 2 獲買超 4155 張，其餘依序為富邦上証正 2、長榮航、日月光投控、元大 S＆P 黃金正 2、鴻海。

自營商賣超前 10 名個股：元大 S＆P 原油正 2 遭賣超 75775 張、元大台灣 50 反 1 遭賣超 16400 張、元大臺灣 ESG 永續 3866 張、元大 S＆P 石油 3395 張、中環 1507 張，其餘依序為富邦印度正 2、京城樂富 R1、國泰美國道瓊正 2、國泰臺灣加權反 1、富邦臺灣加權反 1。

整體來說，台股今天攻高，但因量能未能有效放大，因此，上檔反壓也讓台股挑戰季線無功而返，顯示季線仍有壓力，加上還有上檔半年線，追高風險猶存，後續仍須留意外資動向。