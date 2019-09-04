台股盤後－權值股吹進攻號角 大漲99點 惟季線得而復失

美中貿易戰缺乏進展，美股道瓊大跌近 300 點，但台股已先行反映，加上亞洲今 (4) 股匯雙升，激勵台股走高，在權值股領軍之下，加權指數一度收復季線，終場大漲 99.1 元、收在 10657.31 點，攻克 10600 點大關，但是季線得而復失，成交值量縮至 1050.78 億元。

蘋概三王今日吹起進攻號角，台積電上漲 3.5 元，漲幅 1.38%，收在 257.5 元，且站上所有短期均線，表現最帶勁；股王大立光漲近 1%，收在 3980 元，也領先大盤站上季線；鴻海上漲 0.95%，至 74.3 元作收。

因為蘋概三王領軍，加上蘋果新機發表會 9/10 即將登場，蘋果提前拉貨效應等加持，蘋概股走勢也都很搶眼，金像電、菱生、玉晶光、華通、欣興、雙鴻、可成等都連袂走揚。

面板股也有不錯表現，面板雙虎群創、友達都漲超過 1%，彩晶更因為積極調整產品組合，今年已經連續兩季獲利，基本面支撐下，股價勁揚 2.54% 作收。

其他權值股如和泰車、聯電、日月光、南亞科、華碩、統一超、南亞、上海商銀、永豐金、合庫金等相對強勢，成為撐盤要角。

整體來說，台股今天雖然季線得而復失，但是以量縮反攻，且已收復昨日黑 K 棒，表現仍屬可圈可點，目前月線已經翻揚，但因量能不足，仍存在風險，短線仍不宜追高，須待攻擊量出來引領續攻力道。

