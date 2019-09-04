期交所推2新制 動態價格穩定措施擴大實施 黃金期權納入鉅額交易

為強化期貨市場價格穩定性，降低盤中委託簿流動性瞬間失衡所導致的價格異常波動幅度，期貨市場動態價格穩定措施，將擴大實施至國外股價指數期貨商品；此外，為接軌國際，滿足交易人避險及策略交易需求，黃金類契約包括期貨與選擇權，都將納入鉅額交易制度。

期交所表示，動態價格穩定措施是指期交所針對適用商品每一筆「新進委託」試算可能成交價，逐一進行檢核，於買進委託可能成交價高於期交所訂定的「即時價格區間上限」，退回該筆買單；賣出委託可能成交價低於期交所訂定的「即時價格區間下限」，退回該筆賣單。

期交所特別提醒交易人，動態價格穩定措施主要在降低盤中價格異常波動幅度，僅能提供一定範圍價格穩定，且盤中可能因市況放寬退單點數或因資訊異常暫停退單，交易人買賣交易時，仍應注意各類委託單功能與委託價格合理性，不宜完全依賴本措施功能。

此外，期交所還指出，黃金類契約將納入鉅額交易制度，黃金期貨及臺幣黃金期貨鉅額交易門檻為 50 口；黃金選擇權鉅額交易門檻為 100 口，此外，臺幣黃金期貨與黃金選擇權契約兩者交易標的相同，可透過組合式委託進行鉅額交易買賣申報。

期交所表示，動態價格穩定措施擴大實施、黃金期權納入鉅額交易等二項新制，將自今 (2019) 年 9 月 30 日起實施