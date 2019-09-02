三星旗艦手機Galaxy S10 新增支援3種穩定幣

南韓科技巨擘三星電子已將旗下旗艦手機 Galaxy S10 能支援的加密貨幣拓展至三種穩定幣。

根據《U.today》8 月 30 日的報導，三星這款最新旗艦智慧手機現在起可支援包括 TrueUSD（TUSD）、Maker（MKR）與 USD Coin（USDC）在內的三種穩定幣。

總共支援 33 種加密貨幣

此外，Samsung Galaxy S10 現在已支援由區塊鏈網路瀏覽器 Brave 所推出的原生代幣 Basic Attention Token（BAT），這種代幣主要讓用戶觀看廣告的同時，能藉此得到獎勵。

報導指出，Galaxy S10 的數位錢包現在一共可支援 33 種數位貨幣，包括比特幣、幣安交易所的原生代幣幣安幣（BNB）以及以太幣（ETH）。其他獲支援的貨幣還包括 KuKoin Shares（KCS）、NEM 新經幣（XEM）、Kyber Network（KNC）、Qtum（QTUM），以及加密貨幣支付新創公司 Pundi X 的原生代幣。

這篇文章 三星旗艦手機 Galaxy S10 新增支援 3 種穩定幣 最早出現於 區塊客。

『新聞來源／區塊客 https://blockcast.it/』