貿易戰局勢和緩台股勁揚 短線鎖定成長潛力股

美中貿易戰在雙方各自釋出善意下，激勵全球股市歡呼上漲，外資也回頭擁抱台股，推升指數重回 10600 點關卡，周線連二紅，投信表示，貿易戰變數尚未消除，短線恐持續波動，建議鎖定有成長利基的個股，操作以選股不選市為原則。

美中雙方為貿易戰拋出正面善意訊息，台股在外資大幅買超 153 億元下，激勵指數大漲 155 點，成交量放大 1476 億元，指數收在 10618 點，週線連二紅。

安聯台灣科技基金經理人廖哲宏表示，過去一週受美中貿易戰全面升溫影響，過去一周股市波動劇烈，但隨著雙方態度軟化，有利基本面利基的個股或題材發展，部分跌深族群也上演反彈秀。

廖哲宏表示，隨著貿易戰局勢在短短不到一周內，由嚴峻轉向和緩，外資 30 日轉為買超 153.09 億元，統計近一周外資賣超金額從 234 億元收斂到百億元以下。

富蘭克林華美傳產基金經理人楊金峰認為，景氣基本面與實質經濟數據尚未呈現多頭反轉衰退的跡象，台灣 GDP 數據雖微幅下修，但可望在轉單效應推升下，提供股市一定程度的支撐。

儘管美國將在 9 月對部分商品啟動加徵關稅，但富蘭克林投顧認為，在經濟基本面不變下，加上內資與政府基金等買盤力撐，台股下半年仍有一定支撐力道。

楊金峰觀察，盤勢目前以中小型類股相對活躍，尤其是廠商長線經營國內產能或具備全球各產地供應鏈區塊的廠商，相對不受貿易戰關稅影響，有機會獲得上下游供應鏈重整所延伸出的商機。

以類股來看，楊金峰短線看好電子類之 PCB 印刷電路板、5G 網通產業、傳產之汽車零組件類股。