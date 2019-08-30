大銀完成公開申購 凍結逾133億元資金 中籤率僅1.07%

上銀 (2049-TW) 集團旗下大銀微系統 (4576-TW) 將於 9 月 4 日掛牌上市，日前進行上市前公開申購，公開申購張數共 2570 張，公開申購價為每股 56 元，共有超過 23 萬人參與申購，申購過程凍結逾 133 億元資金，中籤率僅 1.07%。

大銀此次新股現增上市公開承銷股數 80% 採競拍，另外 20% 採公開申購，競拍底價為 50 元，參與投標合格標單共 1011 筆，得標筆數 636 筆，最低得標價格為 68.28 元，最高得標價格 100 元，得標加權平均價格為 76.73 元。此次競拍得標加權平均價格 76.73 元，約為競拍底價 50 元的 1.53 倍。

公開申購方面，承銷價為每股 56 元，共有超過 23 萬人參與申購，申購過程凍結逾 133 億元資金，中籤率僅 1.07%。

大銀微系統成立於 1997 年，實收資本額為 10.6 億元，增資後股本將增加至 11.79 億元，公司主要產品為線性馬達、力矩馬達、驅動器及控制器，且同時提供客製化產品及服務，客戶群包含國內外知名半導體、面板及 PCB 設備大廠，銷售遍及美洲、歐洲和亞洲等地區。

展望下半年，大銀表示，雖然美中貿易戰仍是未知數，但受惠日韓貿易戰所衍生的韓國半導體廠商需求增加，對大銀來說是重要的機會點 ，將有助業績成長，下半年營運可望超越上半年，且廠商轉移產能至東南亞的廠商設備需求，將於明年陸續發酵，明年機會將會更多、營運也會更好。

大銀 2018 年合併營收為 28.09 億元，每股盈餘為 2.39 元，創歷史新高。今年上半年合併營收為 10.76 億元，年減 26.1%，主要受中美貿易爭端，導致下游客戶觀望影響。