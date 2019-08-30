波力碳纖維汽車輪圈過認證 9月起出貨 挹注Q3旺季動能

波力 - KY(8467-TW) 投入長達 5 年時間開發碳纖維汽車輪圈，已在 7 月取得相關安規認證，將搶攻汽車輪圈改裝 AM 市場；總經理洪進山今 (30) 日指出，此汽車輕量化汽車配件產品，9 月開始正式出貨，2 年內將擴張到 1 年 5 萬件的產能規模，3 年內目標年產 10 萬件。

洪進山在今 (30) 日出席交易所法人說明會時，透露波力跨入汽車輪圈產品生產及市場的開發進度。

洪進山指出，波力 9 月起碳纖維汽車輪圈每月產量約 500 件，至今年底前，至少生產 2000 顆輪圈，此外，2020 年 1 月也將有新設備進駐，輪圈產能將陸續提升。

洪進山並強調，碳纖維輪圈屬高毛利、高單價產品，毛利率大幅優於既有產品，目前維持年出貨 6000 件目標，在新產能陸續開出下，成本將逐步減少，目標 2 年內產量至少達 5 萬件，第 3 年目標年產 10 萬件，波力今年為了碳纖維輪圈生產，投資 300 萬美元資金增加設備，未來還要繼續投資 300 萬美元。

洪進山認為，中國汽車市場有 3000 萬輛，約有 5% 在出廠後會進行改裝，而汽車改裝市場也以每年 20% 幅度在成長，美國汽車市場改裝車需求將持續成長，加上碳纖維輪圈可減少車輪重量，對降低油耗有很大幫助，因此看好未來輪圈市場需求將穩定增溫，公司也將陸續增加產能。

波力碳纖維汽車輪圈通過安規認證，9 月起出貨也挹注 Q3 旺季營收。(圖：波力提供)

至於美中貿易戰可能導致產品銷美遭加徵關稅，洪進山認為，對公司影響小，由於育樂終端需求在歐美沒有太大縮減，且公司出貨多為高端產品，終端景氣較不受貿易戰影響，最多約影響 5% 營收，仍看好長期全球需求持續成長。

洪進山並舉例，如 2008 年全球金融風暴時，波力產品銷售所受影響，也只約 5% 金額左右。

波力投入碳纖維複合材料產品開發及製造超過 35 年，其中冰上曲棍球桿市占率已逾 40%，居全球之冠。同時，波力也生產自有品牌「BONNY」碳纖維羽球拍，並透過球場、校園及社團等通路，進行自有品牌產品的行銷。

近 5 年，波力投入複合材料碳纖維輪圈開發，洪進山表示，波力在中國大陸浙江桐鄉廠完成汽車輪圈生產線安裝，9 月開始出貨，其中產品出廠售價預估為每個為 1500-2000 美元，中期產能規劃將以產能開出後達到 2 年後達成年產 5 萬件的目標，預計在 3 年內達到年產 10 萬件的目標，生產廠地包括桐鄉廠及山西廠均已備妥生產所需廠地。

波力 6 月營收以 2.28 億元改寫歷史新高，主要在客戶端提前拉貨的效應，上半年財報，營收 7.65 億元，毛利率為 25.99%，年增 2.82 個百分點，稅後純益為 3865 萬元，年增 45.45%，每股純益為 0.78 元。由目前規劃的複合材料碳纖維輪圈生產及銷售來看，法人預估其毛利率將可望優於現有 25.99% 的毛利率水準。

除了 9 月將出貨的複合材料碳纖維輪圈產品之外，第 2、3 季也是波力的運動產品銷售傳統旺季。