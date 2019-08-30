【永豐期貨】台指選擇權盤後－帶量上攻 台股向季線反壓挺進

◆盤勢分析

期貨走勢

台指期週五上漲 147 點至 10577 點。價差方面，台指期逆價差擴至 - 41.05 點，電子期逆價差擴至 - 2.35 點，金融期逆價差擴至 - 7.16 點。現貨部分，三大法人買超 175.14 億元；而在台指期淨部位方面，三大法人淨多單增加 3637 口至 21161 口，其中外資多單加碼超過空單加碼，淨多單增加 2676 口至 47684 口；十大交易人中的特定法人全月份台指期淨多單增加 3956 口至 21644 口。

美股受貿易戰情緒好轉帶動，周四四大指數同步大漲收高並完全收復上周五貿易戰利空的跌幅，近期消息面多空變化迅速但美股依舊展現韌性。台指期早盤反映美股利多以大漲開出，現貨開盤同步跳空大漲，且週五買盤追價意願積極，早盤大盤預估量能超過 1500 億元，加上日韓貿易戰緊張局勢也同步緩解，日韓股市也同創本周新高推升亞股氣氛樂觀，蘋概股與半導體類股均出現反彈創高帶動電子指數走揚，加上資金回籠回補金融與傳產族群同步走強，最後一盤大單更是敲進權值股以最高價作收，終場加權指數收在 10,618.05 點，大漲 155.62 點、漲幅 1.49%，成交量 1,471.26 億元。技術面來看，周五指數日 K 帶量跳空長紅突破上周反彈高點，日 KD 指標轉為黃金交叉向上，且本週反倒形成島狀反轉缺口，但上檔季線半年線壓力持續下移，未正式回補 8/2 空方缺口前仍以區間操作為宜。

選擇權分析

選擇權從成交量來觀察，買權集中在 10700 點，賣權集中在 10300 點。選擇權未平倉量部分，買權未平倉最大量集中在 10700 點，賣權未平倉最大量集中在 10000 點。全月份未平倉量 put/call ratio 值由 1.22 升至 1.29。買權平均隱含波動率由 12.3% 降至 11.17%，賣權平均隱含波動率由 16.95% 降至 16.35%，買賣權皆降。選擇權部位整體來看顯示為中性格局。 (永豐期貨研調)



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