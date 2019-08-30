【富邦期貨】全球金融市場日報

《台指期日盤走勢分析》

美中有望於下月初舉行經貿磋商，帶動市場樂觀信心回籠，推升今日台股上漲力道，加上今日台股中的蘋概股及被動元件族群同步受到利多消息激勵呈現上漲，推升台股漲勢，終場台股上漲 1.49%；籌碼面上，外資期現貨部位合計買超 188.45 億元。

《國際金融市場焦點分析》

受到美中貿易談判傳出好消息，帶動市場預期今年度美國降息次數將會較之前預期減少，美元指數再度上揚超過 98 點，人民幣今日也在美元上漲影響下，呈現貶值，導致陸股開盤走勢相較亞股呈現疲弱，加上受到銀行貸款總量限制，及 LPR 推行未能引導房貸利率下滑影響，導致房地產類股及銀行類股走跌，拖累陸股於午盤後由紅翻黑呈現下跌。

《國際商品市場焦點分析》

中國商務部發言人週四表示，中國不會立即針對美國最新一輪關稅做出報復行動，另外川普接受訪問再度重申，美中貿易代表持續對話，且安排於九月進行面對面會談，為近期美中貿易衝突降溫，風險資產受到鼓舞與股市同步走高，黃金在美債殖利率走高以及避險需求減退下自高檔拉回；原油上週庫存大減超過千萬桶，加上美中貿易衝突短線利多，激勵油價走高，重新回到 56 美元之上。

以上報告內容僅供參考，並非獲利保證