【保德信投信】激勵政策一波波 陸經濟有望好轉

受到美中貿易戰影響，中國消費成長速度放緩，昨 (27) 日中國國務院推出 20 調促進消費商業措施。保德信投信表示，中國政府持續擴大與深化經濟改革，內需消費改革有望持續體現，市場消費可望在利多政策帶動下回溫，中國經濟有望好轉。

保德信中國品牌基金經理人許智洋指出，中國 7 月社會消費零售年增 7.6%，較前月減少 2.2%，主要係因汽車銷售狀況較低迷，今年前 7 月汽車銷量年減 11.4%，連續 13 個月呈現衰退。因此，中國國務院推出 20 條刺激消費措施，其中汽車消費備受矚目，中國將放寬汽車限購政策，取消二手車限遷政策，並鼓勵金融機構支持購買新能源車信貸等激勵措施。

許智洋認為，今年以來中國政府不僅在貨幣政策頻頻調控，在財政政策也緊鑼密鼓持推出新政，從基礎建設地方債、減稅降費，至今大動作刺激內需消費，顯見中國政府想要穩定經濟決心，以緩減美中貿易戰所帶來之經濟衝擊。

自川普威脅加徵關稅以來，影響全球金融市場下跌，但隨時間拉長來看，今年市場已逐漸回歸基本面，對於川普言論並未如去年出現重挫創新低走勢。許智洋指出，市場對於貿易戰抱持保守看法，並且有長期抗戰、謹慎準備，目前貿易戰對於企業負向影響以大多反應在股價中，關稅對於股市邊際影響逐步遞減，市場關注中國貨幣、經濟和政策面情勢變化。

美中貿易談判反覆，對於股市影響逐漸減弱。許智洋看好中國 5G 未來發展，隨 5G 牌照正式發放，進入商用元年，今年第二季 5G 基站及手機相關重點公司財報表現大多優於預期，目前已經公佈 130 間電子公司有 84 間呈現同比增長。此外，2020 年將進入 5G 業績釋放期，行業成長確定性高。許智洋預期，中國內需消費與 5G 產業可望帶動中國經濟回溫。

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