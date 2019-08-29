經部再通過鼎元、聯穎等5家台商回台 總投資達5682億元

經濟部投資台灣事務所今 (29) 日再通過鼎元 (2426-TW)、麗光、聯穎 (3550-TW) 等 5 家台商回台案，共帶來 44 億元投資，截至目前，已有 123 家廠商響應，累計逾 5682 億元，可望帶來近 5 萬個工作機會，後續還有 30 多家台商排隊申請中。

經濟部表示，鼎元光電是台灣第 2 大 LED 發光元件與感測元件製造商，由於產品被列入課稅清單，為因應客戶需求及考量長期發展，將投入超過 8 億元並招募 60 名本國人才，利用苗栗竹南園區現有廠房擴增 SI 感測元件智慧化產線，並逐步調降武漢廠產能，轉以 MIT 布局外銷降低貿易戰衝擊。

麗光科技是執全球 LED 照明牛耳的隱形冠軍，營業總額 92% 來自日本歐美，原僅在中國東莞設廠，面臨貿易戰高關稅影響競爭力，著眼台灣已是高附加價值核心產地首選，決定斥資逾 7 億元，在嘉義馬稠後產業園區興建生產基地，導入 AIoT 等高技術性產線，將可為照明產業帶來更多創新商業模式，估增 450 個工作機會。

聯穎科技營運總部在新北市，生產均在中國，為分散貿易戰風險與客戶產線調整需求，決定在新北市設立生產據點，引進智能化先進設備，將觸角伸向高頻同軸線、UL 安規阻燃最高 P 級電子線等具未來性產品，有助於建構電子資通訊產品完整供應鏈。

明昌國際工業為台灣第 1 大專業工具箱霸主，全球最大工業設備經銷商美國固安捷（Grainger）為主力客戶，美國市場占年營業額一半以上，關稅障礙影響中國銷美產品競爭力，因此，將在台中大甲砸下逾 17 億元，在既有大發廠增設智機整合自動生產線，大馬廠興建全自動化智能新廠房，可望帶動現有供應鏈再次變革升級。

另一間不具名台灣線材製造龍頭大廠，所產線材是歐美日系汽車扣件廠商材料指定供應商，在汽車零組件與半導體供應鏈皆有厚實競爭。廠商決定投資超過 9 億元在台南市建置 2 座新廠，另於既有廠區擴充產線，導入智能化設備，將新增 46 個工作機會。