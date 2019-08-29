〈隆達展望〉新事業成長動能看俏 明年Mini LED、VCSEL營收占比突破2成

LED 廠隆達 (3698-TW) 今年在 Touch Taiwan 2019 展會中，發表 Mini LED 全系列量產產品。董事長蘇峯正表示，Mini LED 背光與 RGB 顯示屏，均有產品陸續出貨，今年包括 Mini LED 與 VCSEL 等光電半導體元件等新事業，營收占比估可達 1 至 2 成，明年可超過 2 成，看好面板廠導入 Mini LED 背光應用的需求。

隆達目前 Mini LED 背光應用產品包括電視、電競螢幕、筆電、車用面板及 VR 等，去年底已有 65 吋電視、高階筆電、電競螢幕等終端產品陸續量產，開始貢獻營收。除 Mini LED 背光外，也已有 Mini RGB 顯示器產品陸續出貨。

此外，隆達也積極耕耘光電半導體元件，包括 3D 感測應用的 VCSEL，及 IR LED、穿戴裝置應用、UV 封裝產品等，都已陸續量產貢獻營收。

蘇峯正表示，今年包括 Mini LED 背光、RGB 顯示器，及 VCSEL 等光電半導體元件等新事業，營收占比估可達 1 至 2 成，明年在終端應用陸續放量之下，盼新事業營收占比可拉升至 2 成以上。

蘇峯正認為，顯示器市場已成熟，市場需求量已飽和，因此以 Mini RGB 應用切入市場，得耕耘 LCD 辦不到的技術，如以拼接形式製造出更大尺寸的 Mini RGB 顯示器，在對 Mini LED 顆粒使用量提升下，可望帶動 Mini LED 需求量擴增。

而在 Mini LED 背光應用方面，蘇峯正對明年展望樂觀看待，他指出，由於 Mini LED 背光有可局部控光特性，看好面板廠未來推動的力道將會更強勁。