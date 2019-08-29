老黑、99啪、黃魯蛋暢談退休生活 提早退休要開心 先看這3關鍵

撰文：張國蓮

清晨 4 點半，高雄小雨，我們出發了!」 這是老黑（筆名）在臉書粉專上的留言，8 月中老黑展開了 43 天的郵輪之旅，自職場退下來的他已旅遊無數次，這次只是為個人的旅遊經歷再添一筆而已。

場景來到某非假日下午 2 點的電影院，99 啪（筆名）只用 320 元又再度「包場」，享受一個人的電影時光；接著鏡頭再轉到一間幽靜的書房中，一個認真寫著書法的人，這是黃魯蛋（化名），當上班族忙碌工作時，他正一筆一劃地悠閒練習寫毛筆字。

看到這裡，每天朝九晚六，被工作與生活壓得透不過氣來的上班族一定很羨慕，希望自己也能過得這麼爽！

老黑、99 啪、黃魯蛋就是時下很夯的「提早退休」人士。提早退休，已成為一種趨勢，也被很多人列為人生目標。許多人把它當作逃離「瞎忙」上班生活的一帖解藥，因此苦苦追求能達到提早退休的方法。

不過，這 3 位過來人卻提醒：提早退休並不難，難在離開上班族的生活模式後，是否能真的過得開心自在。換句話說，提早退休只是結束職場生活、並轉換成另一種生活方式而已，但並不代表從此就過著幸福快樂的日子。

要過著快樂的退休生活，有 3 個關鍵，這也是想要提早退休者應該事先想清楚並做好準備的，否則即使拋開上班族生活，也並不一定能開心自在地展開人生的另一段旅程。

關鍵 1

提早退休並非逃避工作

也不是什麼都不做

每個人決定提早退休的理由不盡相同，在外商石油公司 22 年、擔任高階經理人的老黑，在事業正處巔峰時，卻因「中年危機」起了退休念頭。老黑表示，當時身體開始出現一些老化跡象，加上心中時時牽掛想做點「不一樣的事」的念頭，突然間他想，若現在不改變，另外一個 20 年很快就過去，那時或許職位、薪水更高些，但年輕時的理想卻沒做到，臨終前，他一定會後悔這輩子沒有做自己。

老黑提早卸下上班族的身分變身為旅遊達人、街頭藝人等，積極做自己。而因為「累了，想休息」的黃魯蛋則輕描淡寫地表示，他花了 2、3 年認識自己，陪伴家人。「在那段工作時期，自己總是比別人著急。」黃魯蛋回憶時如此表示，於是他不顧爆肝，拚命地工作，第一份在百貨公司擔任企劃的工作，1 年就升了 6 個職等，從 26 歲前往中國打拼至 2014 年退下來的 12 年中，也因為負責複合商業地產開發，範疇涵蓋土地取得、素地開發規劃、百貨、飯店、住宅、辦公室、遊樂園等，忙到曾有 1 年只休假 1 天，而多數時間都是沒日沒夜地工作。

從小家徒四壁、高中就開始打工的黃魯蛋，大一時就曾擬定人生計劃，包括擁有 3,000 萬元、一棟房子、45 歲退休等。39 歲時，疲累的他覺得該停下腳步，於是決定回台灣把以前因為工作而忽略的功課，例如認識自己、陪伴家人等彌補起來。

99 啪提早退休的理由則是「幹得不爽」，這也是大多數上班族的心聲。當時是公務員的 99 啪，面對年金改革對公務員的一連串汙名化行為，深感無力與不滿，引動他思考提早離開上班族生活的可能性，畢竟他靠投資所準備的退休金已達到預定目標，且每月投資收入穩定超過月薪，無須擔心生活費用。

年金改革讓 99 啪對工作提不起勁，加上早產出生的兒子需要有人照顧，且年改前結清年資可領到近百萬元退休金，99 啪毫不猶豫地提早離開職場，但退休後，他持續經營臉書粉專，到各地演講、出書，現在他的身分是投資專家、財經作家。

關鍵 2

退休不在於有多少錢

而在於是否足夠

到底需要多少錢，才能快樂退休？ 這個數字因人而異，老黑認為談數字前需先建立 3 個觀念：首先，錢的問題不是多或少，而是夠不夠？即財務自由＝夠用＝花費≦收入。這也是他為什麼準備退休時要先花 2～3 年記帳，清楚了解自己每月實際花費的原因。其次，在花費應該小於或等於收入的情況下，做法是多賺錢、少花錢，以及花慢一些。最後，以「破產上天堂」為目標，即離開人世的那一天，也花完所有的錢。

黃魯蛋也持同樣看法，他強調「若不知道自己要什麼，追求財務自由時，將無法把目標量化，就會無止盡的追求。」黃魯蛋提醒 2 個思考重點：一是理財與理人生是一樣的概念，一個人可以理清楚自己人生，通常就能理好個人的財務，因為清楚知道哪些是需要，哪些可以捨棄；二是金錢是一個工具，並非目標。

回歸到實際的金額估算，例如每月 5 萬元足夠生活所需，每年需有 60 萬元，退休後的 20 年或 25 年則約需 1,200～1,500 萬元的退休金，這是基於已經擁有一個無房貸的自住房，與完整的保險保障為前提。

來源：《Money 錢》 2019 年 9 月

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