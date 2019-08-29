歐陽靖勇闖東京 悟出省錢訣竅

在日本旅居 4 年，歐陽靖以一個社會觀察者的眼光看待東京居民的一切，原來日本人愛記帳的背後是因為生活太辛苦，她也大嘆台灣年輕人不容易，並分享她和媽媽迥然不同的金錢觀。

撰文：唐滋蓮 攝影：張家禎 場地協力：L'erbolario 南京概念店

圖片提供：歐陽靖、大塊文化

「現在的生活，應該是 30 多年來我最開心的狀態，未來我會更快樂！」今年 36 歲的歐陽靖，白皙的皮膚，眼神裡漾著光采，為自己目前的人生狀態下了這樣的註解。

她的確經歷過一段難以想像的苦日子，由於母親譚艾珍是知名演員，星二代的壓力讓她在學校被霸凌，父母收留上百隻流浪動物，因而負債百萬，一家人住在沒水沒電的鐵皮屋裡，洗澡只能去溪邊，11 歲就面臨父喪……

如此貧困窘迫的生活，歐陽靖如今想起來卻是滿滿的感恩，「經歷過那一段日子，我現在更懂得知足和惜福。」她靠著母親溫柔的陪伴和挑戰馬拉松，不僅戰勝了糾纏她 6 年的憂鬱症，也開創了自己職涯道路的無限可能，繼挑戰世界各地的馬拉松之後，歐陽靖在日本東京定居，出版了一本讓許多哈日族和旅居日本多年的人都愛不釋手的新書《歐陽靖 ‧ 裏東京生存記》。

在東京住 4 年

選物價超便宜的板橋

24 歲，是歐陽靖人生第一次出國，旅行處女秀就是在日本東京，那時候她只是一心一意想去瞧瞧歌舞伎町，後來她總共去了東京 20 多次，這一回，她不再蜻蜓點水，而是選擇住在東京整整 4 年，從跑步傳教士搖身一變成為了東京觀察者，從日本人擠電車的思考邏輯、電車上癡漢的騷擾、到新宿為何會發展出亞洲最大風化區歌舞伎町等，她都做足功課，不是只呈現部落客式的體驗經歷，也試著從文化層面中尋找答案。

為了省錢，歐陽靖選擇住在東京北部的城市，也就是摩斯漢堡的發源地──板橋，這裡物價之低，讓歐陽靖如獲至寶，「我家樓下的超市，一根北海道胡蘿蔔或一顆番茄 15 日圓（折合台幣約 5 元）、洋蔥一顆 29 日圓（折合台幣約 9 元），連服裝店的衣服一件也才 100 日圓（折合台幣約 30 元）……」

歐陽靖說，東京南北的地價、房價和物價是天壤之別，「全東京最貴的是中央區，就是日本橋、銀座一帶，現在的地價最貴一坪將近新台幣 800 萬元！越往北走就會越便宜。舉例來說，若要在澀谷租一間 12 坪大小的房子，大概是 15 萬日圓（折合台幣約 5 萬元），但如果在板橋租一間同樣大小的房子，租金大概只要 6 萬日圓（折合台幣約 2 萬元）。」

「現在的年輕人要存錢真的很困難。」歐陽靖說，尤其這陣子她在日本生活，發現台灣的薪資真的很低。她指出，日本很多餐飲業或便利商店的計時員工，通勤費用會由公司全額買單，甚至有些公司會部分補助員工的房租，因此，不少在東京工作的人會很樂意到消費比較低廉的近郊居住，例如埼玉縣、千葉縣等，雖然單趟通車就要一個小時，但因為費用都是由公司支出，所以他們很願意。

來源：《Money 錢》 2019 年 9 月

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