新建築浪潮席捲曼哈頓 大蘋果迸綻新葉

文字、攝影 ‧ 張智強

曼哈頓的天際線是許多人美國夢的源頭，近幾年紐約地產特殊的「上空權」（air-rights）和細小空地造就一幢幢更高聳而瘦長的摩天大樓。（攝影．張智強）

紐約建築近 10 年像是在衝刺什麼似的，多棟超過 305 公尺的大樓一一完成，新世界貿易中心一號大樓不僅打破紀錄，也帶動了下城區的再度活躍。

尤其是今年，一共 16 座超過 152 公尺高的高樓計畫幾乎同時完工，城中之城的曼哈頓西區哈德遜園區（Hudson Yards）正式開放，如新建築浪潮的爆發，911 事件崩塌後的巨大裂縫，就這麼被縫補起來。

建築技術的進步，讓紐約就算是一塊小土地也可以築起高樓，而土地在曼哈頓是何其珍貴。國際都市越來越昂貴的土地，也讓小空間住宅成為炙手可熱的投資和趨勢。於是，又細，又高聳入雲的「鉛筆樓」成了這一波浪潮的主角。

沿著中央公園以南 57 街，現在被暱稱為「億萬富翁街」（Billionaire's Row），兩房一廳的小公寓間間千萬美元起跳。一棟棟新樓房有些還未真正完工，它們高瘦如第五大道上的超級模特兒，大多閃耀著落地玻璃的光芒，以桀驁的姿態重塑了紐約新印象。就算是有保守派的紐約客大罵其醜陋、遠不如經典大樓雄偉美好，也和周遭環境格格不入，卻也無法抵擋這樣的瘦身風潮。

新園區玩轉曼哈頓

除了細瘦高樓，紐約也不乏規模龐大的建築案。繼新世界貿易中心完成後，最受紐約人期待的就是哈德遜園區（Hudson Yards）這個最新地標，像新買的、豪裝過的耶誕樹般令人興奮。

紐約市寸土寸金，要擠出一小塊可利用的土地實屬不易，然而沒想到美國歷史上規模最大的私人房地產開發項目，硬是在最精華的曼哈頓區建起。第一期投資就超過 280 億美元，總共占據了 6 個街區，面積超過了洛克斐勒中心，新世界貿易中心商圈的兩倍大。哈德遜園區本身就可以是座獨立城鎮，集商場、辦公樓、頂級住宅、旅館、學校、醫院以及藝術展區於一身。

擁有綠色之肺般的中央公園是紐約最優越的特色，哈德遜園區則創造了一個迷你版的城市植物園，長達 1600 公尺的休憩花園和近 3 萬株植物，吸引許多自然鳥類昆蟲在此棲息。此外，園區還打通了高線公園和哈德遜大道公園 2 大景點，建立起都會綠色廊道。

哈德遜園區也將是曼哈頓新購物天堂，紐約第一家尼曼馬庫斯（Neiman Marcus）奢侈品高檔百貨在此開設，在美國名廚的打理下，也有 25 家美食餐廳進駐。不過，對老派的我來說，還是穿梭在東村的小酒吧小設計店鋪吸引我，這裡更適合喜愛嘗鮮的人們。

松果般的巨型藝術

現在紐約人想健身的話，不一定要去中央公園慢跑或健身房舉重，來爬爬有著 2500 級階梯的 Vessel Hotel 可以說是時下最潮的運動方式。

其特殊的造型引發許多議論，有人說它像是倒掛喇叭花，或像是被螺旋式水果刀削過皮的鳳梨，我多數的紐約朋友更以戲謔的方式形容，它像一顆被啃咬過的巨大松果，但其實設計者托馬斯・赫斯維克（Thomas Heatherwick）最初的想法是印度階梯天井式的建築，這個啟發自南亞的造型被放在曼哈頓精華地區，充分表徵紐約大熔爐的精神。

外觀散發黃銅金屬光澤，且隨天空光影不同有細微變換，Vessel 就是個巨型中空雕塑品，從曼哈頓土地利用來看，占地廣大的它並不特別有效率，但特殊造型造成的熱門話題和意義，無價。

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來源：《商業周刊》 1659 期

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