格芯控告台積電侵權 恐牽動挖礦產業

官方聲明指出，晶圓代工廠格芯（Globalfoundries）已向美國國際貿易委員會（ITC）控告台積電及其 19 家客戶，指控對方「侵犯 16 項晶片及製造技術專利」，要求美國貿易當局對其產品發布進口禁令，並就此索取巨額賠償。

據統計，台積電今年首季晶圓代工營收市占率達 48.1%，三星以 19.1% 次之，格芯僅為 8.4%。對此，格芯企業發展暨法律與政府事務資深副總裁 Saam Azar 質疑「我們何以放任這事演變至此」，並聲稱訴訟目的是「保護美國製造基地」。

格芯工程與技術業務資深副總裁 Gregg Bartlett 也表示，「台積電非法從格芯投資中受益，此次提起訴訟對制止台灣半導體產業非法使用格芯重要資產，及保護美國與歐洲製造生產基地至關重要」。

對此，台積電 8 月 27 日發聲明表示，「對於同業不以技術在市場上競爭，而訴諸毫無根據的法律訴訟之行為感到失望。我們將盡所能以一切可能的方法來反擊，並且保護我們自主研發的專有技術。」

區塊客上月報導，比特大陸續今年 7 月初向台積電預定 3 萬片 7 奈米訂單後，市場再傳，比特大陸對供應鏈下急單，且將以現金支付，消息指出，為了緊急追加 7 奈米產能，台積電高層甚至親赴日本敲定關鍵設備，打算從今年 11 月起每月增加 1 萬片投片量，以因應急單需求。

據了解，格芯早在 1 年前就已宣布「暫停開發 7 奈米製程晶片」，主因難以跟上台積電每年約 110 億美元的資本支出，如今，格芯聲明稿指出，認定台積電侵犯了 7 奈米、10 奈米、12 奈米、16 奈米及 28 奈米製程技術的專利權。

至於訴訟案是否影響未來台積電先進製程佈局，尤其是對比特大陸礦機的出貨進程，區塊鏈律師林紘宇表示，「我想是可能的，當未來禁令的申請跟其他法律戰、貿易戰手段涉入，事情將更詭譎多變，也牽動區塊鏈挖礦產業，甚至是加密貨幣市場。」

不過，中國媒體指出，7 月向台積電下急單後，比特大陸近期有傳打算再向台積電訂購約 60 萬片挖礦晶片，這筆訂單可望為比特大陸帶來約 12 億美元的獲利，並推升該公司市值達 120 億美元。

值得注意的是，格芯除了控告台積電侵權，此前還曾向歐盟提出反壟斷調查，但時至今日仍未成案。

這篇文章 格芯控告台積電侵權！律師：法律戰、貿易戰將牽動挖礦產業 最早出現於 區塊客。

『新聞來源／區塊客 https://blockcast.it/』