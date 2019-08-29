彩晶出運了 訂單旺到年底

壞了很久的台灣面板產業，在各大廠陸續減產之後，有望受惠報價止穩，其中，彩晶產能滿載值得留意。

【文／吳禹潼】

在中國大陸藉由政府力量與資源介入企業，透過補貼政策補助符合「中國製造二○二五」重點產業的情況之下，許多符合要求的陸廠受到不少資金挹注，因而大量興起，進而擠壓到台灣相關廠商的生機。從產業面來看，DRAM、面板、太陽能、LED 這四個都是非常明顯的例子，也因此，這些產業也被許多投資人視作是台灣科技業之中的「四大慘業」，尤其，其中又以台灣面板廠的狀況，被屠殺的最為慘烈。

台面板廠受低價策略打壓

確實，曾經貴為台灣最輝煌產業之一的面板產業，近年來真的被陸廠包括：京東方、華星光電、惠科等的低價策略給打得落花流水。而當年台灣名聲響亮的「面板五虎」─群創、友達、彩晶、華映、奇美也無法抵抗大陸猛烈的攻勢，後來隨著群創收購奇美、華映下市，整個族群的狀況就顯得更加慘澹。的確，由於大陸面板廠的新產能這幾年一直不停地開出，再加上又有政府補貼的前提之下，面板產量供過於求逐漸成為常態。

在中國大陸面板廠庫存水位偏高，內需市場又不夠有力的情況下，為了搶奪訂單，各廠紛紛使出「產能比拚與削價競爭」的招數，進而導致面板報價跌跌不休，根據面板產業的專業調研機構 WitsView 統計，今年以來電視面板三個較為主流的尺寸報價全面下殺，其中以五五吋的跌幅最大，達二三．八％、四三吋下跌十二％，三二吋則下跌十九％。

供過於求 陸廠減產

據統計，目前中國面板產能穩坐全球龍頭寶座，整體市占超過五成，另外又根據業界知情人士表示，近期已聽聞中國大陸三大面板廠陸續開始減產的消息，並且降低周邊零組件拉貨。其中排名第一的京東方動作最為明顯，旗下十．五代廠因為六五吋面板庫存問題非常嚴重，自第三季起就逐月降低投片量，八月已經減少至九萬片，與產能滿載時期相比，大約是等於減產了二五～三○％，而其他尺寸的生產線投片量多半也都有些許調整，平均下來，整體減產幅度大約一成左右。

另外，華星光電的八．五代廠則縮減三二吋面板產能，減幅也是維持在一成左右，除了八．五代廠外，旗下十一代廠才於今年第一季正式投產，就面臨到市況不佳的問題，目前每月投片量僅約四萬片左右，而中國的惠科也減產兩成，隨著以京東方為指標的中系面板廠紛紛減產，而三星和台灣面板業者也陸續跟上降低產能供給，由此就可以嗅出，在供給減少的帶動下，面板產業的報價應漸漸會有止跌回穩的味道。

來源：《先探投資週刊》 2054 期

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