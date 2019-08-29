降不降息 鮑威爾這樣說…

美國消費市場表現仍強，但企業本支出已有放緩跡象。聯準會主席鮑威爾透露，貨幣政策不見得能扭轉經濟前景風險，川普政府可能推二次減稅。

【文／魏聖峰】

當前美國經濟是所有已開發國家中表現最強的經濟體，美股也維持在歷史高檔震盪，失業率三．七％是五○年以來的低檔區。這樣的經濟實力讓川普有能力和中國打貿易戰。縱使美國經濟強勢，美國和中國的經濟高度關聯，中國已是全球第二大經濟體，與中國打貿易戰是當前美國最大的經濟風險。

美國消費支出表現強勁

面對展望前景不明確，美國企業資本支出遞減跡象明顯，近期出爐的八月份 Markit 美國製造業採購經理人指數預估出現十年來受度低於五○，成為四九．九，代表九月初發布的ＩＳＭ製造業指數面臨五○點保衛戰。擔心企業對未來經濟成長沒有信心，聯準會七月底的ＦＯＭＣ會議中宣布降息一碼，隨著美中貿易戰升溫，市場預期聯準會在九月的ＦＯＭＣ會議還會再降息一碼。我們推測，年底前聯準會再降一碼的機率也很高。聯準會選擇在美國經濟表現仍強，且沒有明顯的通膨壓力下降息，屬於預防性降息，提振市場對未來經濟前景的信心。

放眼過去四年來的美國ＧＤＰ表現，今年前兩季美國的ＧＤＰ年增率分別為三．一％和二．一％，上半年平均ＧＤＰ是二．六％，只比去年前兩季平均表現的三％略差，優於二○一六和一七年。如果觀察美國實質個人消費者支出成長率，今年前兩季分別為一．一％和四．三％，不比去年同期表現差。尤其是第二季四．三％的表現，可是僅次於一七年第四季的四．六％。這些現象說明了當前美國經濟成長動能在消費支出推升下，支撐經濟成長。美國經濟諮詢委員會發布的消費者信心指數，截至七月底數據為一三五．七，還創下去年十一月以來的新高，距離去年十月歷史高點的一三七．九不遠。

從美國內需消費股發布的財報內容來看，凸顯美國內需消費的現象還相當不錯。七月下旬麥當勞和星巴克公布的財報內容均優於市場預期，激勵這兩檔股票發布財報後股價創下歷史新高。美國大型零售股從八月中旬以來陸續公布最新財報，截至目前為止，大型零售連鎖店 Wal-Mart、Home Depot、Target 和 Low’s 等業績表現均優於市場預期。

美國大型零售業者過去幾年受到亞馬遜電子商務的強勢競爭，一度掉了很多業績。尤其是亞馬遜在一七年六月間買下全食超市（Whole Food Markets），利用原本的資源挹注，全力拉抬全食超市的業績，再把全食超市的業績灌回到亞馬遜身上，讓亞馬遜股價大漲一倍，帶給大型零售商業者很大的威脅。美國零售商經過二～三年的調整，學到亞馬遜經營的精髓，對抗亞馬遜的競爭。Wal-Mart 結合獨立司機在一八年第三季推出客戶可網路訂貨，單筆購物總金額超過二百美元，就可以在二四小時內送貨到府，這項服務在去年底前已在全美國一百個都會區實施。Wal-Mart 實施這項服務後不但在網路銷售看到強勁成長，也對實體店面業績有正面挹注。根據 Wal-Mart 的財報，第二季網路銷售年增率三七％，實體店面營業收入也成長四％。

Wal-Mart、Target 財報靚

Target 的營收只有 Wal-Mart 的十三分之一，並遠低於亞馬遜電子商務的營收。面對兩大勁敵的競爭，這次 Target 公布的業績讓競爭對手都感到驚訝，激勵財報公布後股價大漲兩成，並創下歷史新高。執行長 Brain Cornell 在財報會議中表示，強化核心產品品項、便利性和零售商品價格有競爭力，才能吸引客戶上門，是財報表現優於市場預期的主因。其實，Target 過去一年的營運表現，只有在去年第四季的財報內容低於市場預期，其他三季都優於市場預期，股價長多趨勢不變。

來源：《先探投資週刊》 2054 期

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