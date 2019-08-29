顧4G消費者權益 南韓正式要求三星需提供LTE版本Note10

外電報導，三星 Galaxy Note 10 在韓國僅提供 5G 型號，但南韓政府已對三星施加增加 4G LTE 網路版本；以擴大當地消費者選擇的壓力。

三星上週在國內市場推出了 Note 10 的 5G 型號，起價為 125 萬韓元 (1,030 美元)，同時在國外提供 4G LTE 和 5G 版本的機型。

南韓未來創造科學部部已建議三星提供 Note 10 的 4G LTE 版本，並要求在週五 (30 日) 之前對其立場作出回應。

在該國 5G 覆蓋率尚未普及前，推出 5G 版本的智慧型手機，將使消費者的選擇權受到限制。

但據知情人士透露，三星不太可能增加 Note 10 的 4G LTE 型號，因為它需要額外的成本和時間來設計針對國內網路優化的智慧型手機，且此要求缺乏激勵措施。

「由於 Note 10 是針對國內市場的 5G 用戶而製造的，因此三星必須重新啟動生產過程中的新部件，並測試手機與 4G LTE 網路的相容性，這可能需要大約兩到三個月」消息人士稱。

「這與三星透過 5G 智慧型手機擴大市場份額的目標背道而馳」消息人士表示。

與其他市場相比，韓國消費者購買 Note 104G LTE 版本的動力較小，因為當地營運商正在積極推廣 5G 智慧型手機，並提供大量補貼以擴大用戶群。

雖然消費者可以購買未鎖定的 5G 智慧型手機並訂購更便宜的 LTE 手機方案，但他們無法從 5G 申購方案附帶的營運商補貼中獲得利益。

在向政府提交官方立場之前，三星拒絕發表評論。

根據當地政府數據，自 4 月初推出以來，韓國 5G 用戶數量已超過 250 萬，並以世界上最快的速度成長中。