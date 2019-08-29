樂活退休—做好這三招 告別老貧族

50 歲的郝樂跟先生同是公務人員，只有一個女兒，再過一年就大學畢業了，屆時夫妻倆將可卸下教育責任，心裡想想，也該為自己未來養老金好好做規畫了。不過，目前資金都砸在股市中，近年來金融市場又劇烈震盪，獲利不易，他們該怎麼做，才能創造額外的月退俸？

分析郝樂的家庭財務狀況，夫妻兩人的月薪及年終獎金加總，年收入約為 270 萬元，在 2003 年 SARS 時期，很幸運趁低價買了間房子自住，如今已經償還完貸款，存款及股市資產則約莫有 200 萬元；支出方面，家庭生活尚屬簡約，扣除基本生活開銷、外出就餐購物、保險費、教育費、旅遊費、繳稅等等，一年約有 80~100 萬結餘。

由於近年來流行存股攢退休金，郝樂於是將錢都放在台股，不過，幾年下來，股利配發不穩定，而且證券市場波動難以掌握，有些股票甚至賺了利息，但賠了本金，她有些擔憂，希望從現在開始，尋找兼顧安全性和收益性的理財方式，希望退休後，每個月除了政府退休金，還能多個 5 萬元，做為養老金，讓夫妻倆生活可以過得更愜意。

兆豐銀行財富管理處指出，受到高齡化及少子化衝擊，世界主要國家均積極著手年金改革，同時也鼓勵民眾藉由理財自籌退休金，降低政府財務負擔，民眾也不用擔心年金破產問題，台灣也不例外。因此，為了告別老貧族生活，建議民眾做好三招，避免晚年淪為下流老人。

一是建構完善的醫療帳戶、免除老殘人生：退休後，健康問題不可忽視，必須盡早規畫「醫療帳戶」，可藉由醫療險、重大傷病險、失能險、長照險等保險保障，根據自己的經濟能力循序漸進建構齊全。以郝樂來說，雖然已經買保險，不妨進行保單健診，看尚缺哪些醫療保障缺口，再予以補足。

二是做好資產配置、妥善規劃退休金帳戶：雖然郝樂是公務人員，年金改革後，所得替代率仍有 75% 左右，不過未來變數仍多，難保所得替代率不會再進一步調降，因此，還是得靠自己額外理財，透過穩健的投資工具，最好資產配置，經由時間複利效果，累積退休金。不過，郝樂的資金均投入於台股，想利用存股退休，資產配置過度集中，風險也高，有必要調整投資組合，進行合理資金配置，以分散風險。

三是善用穩健投資工具：雖然高殖利率股票是不錯的存股退休標的，但是茫茫股海中，想要找到好的標的不容易，況且也不是每檔股票都是年年配息，更未必能夠填息，因此，郝樂不妨將股票部位汰弱留強，多數資金移往穩健型或保守型的基金投資，交由專業經理人操盤，較為省時省力，也較安心。

至於郝樂如何透過基金投資，額外創造每月 5 萬元生活費？透過兆豐銀行智能領航 FOLLOW 蜜提供的「樂活退休」試算功能，只要輸入「現在幾歲」、「預計幾歲退休」、「預計規劃到幾歲」、「退休後預估每月花費金額」、「設定可承受之投資風險」五個簡單步驟，五秒鐘就能試算出資金規劃及建議投資組合。

由於是做為退休金之用，風險屬性可以選擇保守型或穩健型，若是選擇穩健型，「樂活退休」試算後，郝樂夫妻每年定期定額投入 784,356 元於樂活退休投資組合中，65 歲退休後，每個月除了政府月退金，透過自行投資理財，還能額外創造 5 萬元的月退俸，一直到 85 歲，可以補足政府退休金的不足，讓自己能夠樂活退休，不用淪為下流老人。

兆豐銀行財富管理處指出，年金改革後，不管是勞工，或是軍公教人員，所得替代率未來勢必往下調降，要想維持 70% 以上的理想所得替代率，都需要未雨綢繆提早因應。

智能領航 FOLLOW 蜜提供之試算功能請依個人實際狀況填列，本文所提供之資料僅供參考，並未誘導及鼓勵相關人士買賣任何內文所涉及之金融商品。任何人據此等資料而做出或改變投資策略，須自行承擔結果。