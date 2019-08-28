臺灣保險卓越獎 錠嵂保經8連霸　刷新保經代獲獎最多紀錄

保險界最高榮譽－臺灣保險卓越獎第八屆頒獎典禮於今 (28) 日正式圓滿落幕，共有 36 家公司、125 件作品角逐本屆卓越獎榮耀。在一年比一年競爭激烈的情況下，錠嵂保險經紀人公司今年表現依然耀眼突出，拿下「人才培訓卓越獎」金質獎、「公益關懷專案企畫卓越獎」金質獎、「資訊應用卓越獎」銀質獎、「保戶服務卓越獎」銀質獎，總共四項大獎。2 金 2 銀的亮眼成績，不僅再刷新業界記錄，也證明錠嵂保經各項專業能力與經營實力的優秀表現，領先同業。

保發中心主辦，業界公認最有公信力的－臺灣保險卓越獎，在連續八屆的競賽評選中，錠嵂保經屢傳捷報，總共抱回 21 座卓越獎盃，讓同業望塵莫及。在今年，錠嵂打出三唯一的企業口號：『唯一站在保戶立場，捍衛保戶權益的公司』、『唯一斥資千萬培訓新人，協助新人圓夢的公司』、『唯一真正高收入，協助夥伴發展組織成功的公司』，這些口號，恰巧呼應了錠嵂所得的獎項，證明了三唯一不僅是口號，更是實踐在企業運行上，給予保戶及同仁們安心的承諾。



錠嵂保經董事長李淑芬表示：「錠嵂明年將邁入 35 周年，除了企業規模不斷擴展，在各項行政資源及業務能力方面也同步精進，以保戶的權益，做為第一己任，創造更優質的服務，更完善的體系與機制，讓保戶及業務同仁都可以在錠嵂得到保障，這樣的努力不懈，才能讓公司連連獲得肯定。」

錠嵂保經行政後勤團隊近 300 位的同仁分屬 16 個部門，規模在保經業首屈一指。錠嵂保經總經理趙惠仙表示：「錠嵂為協助業務發展事業，持續優化行政程序，包含開發的人工智慧客服 I 鵲寶，秒讀秒回業務員所諮詢的各項的問題，INFORCE 數位 APP，整合行動投保平台，還能幫助業務快速找到行銷所需工具，另外還有已進到最後測試階段 AI 保單健診，經由人工智慧判讀，能快速分析保戶擁有的保障。而這些，都是為了讓業務同仁能夠擁有更充裕的時間，服務保戶及發展事業組織，不僅提高了同仁的效能，也直接帶動錠嵂業績及人力的提升，創造雙贏的局面。」

錠嵂強大的後勤團隊，不僅連續獲得保險卓越獎的肯定，也直接成為業務員發展事業的助力，如同一雙隱形的翅膀，幫助業務展翅高飛，達到事業的成就，圓滿人生的風景。

