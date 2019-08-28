〈智慧顯示與觸控展〉元太：貿易戰估影響今年營收個位數 明年推全彩電子閱讀器

Touch Taiwan 智慧顯示與觸控展今 (28) 日盛大開展，電子紙大廠元太 (8069-TW) 著重在彩色電子紙產品，面對美中貿易戰，總經理李政昊表示，貿易戰將讓今年全年營收有個位數的影響，但目前並無調整中國模組廠計畫，預計明年將在電子閱讀器中導入全彩技術，持續提升技術、競爭力。

李政昊表示，面對美中貿易戰，並不打算調整中國模組產線，但全球大環境勢必影響發展，元太下游客戶將直接受干擾，影響備貨需求減緩，不過，今年貿易戰也讓公司了解，開始思考本身競爭力、長期發展，預估貿易戰將影響今年全年營收約個位數，但對長期發展仍有信心。

技術方面，李政昊表示，將持續拓展電子閱讀器與電子標籤銷售布局，並強調今年是彩色電子紙元年，目前廣告看板、電子標籤已開始導入全彩，明年將進一步拓展到電子閱讀器。

李政昊表示，有別於過去黑白電子紙，研發多年的全彩電子紙在今年陸續推出，採用 CMYK 色彩模式技術，目前以少量導入至元太廣告看板、電子標籤等產品，預計明年將擴大在電子閱讀器上使用，但由於技術門檻高，預期元太能在電子顯示方面有領先優勢。

李政昊提到，電子閱讀器方面，客戶對全彩化相當期待，然而由於四色相較過去單色，翻頁速度目前為 10 秒左右，目前致力於縮短翻頁時間，實驗室最新進展為 2.8 秒，不過量產仍需一段時間。

展望下半年，李政昊表示，雖然下半年在消費型電子產品 (CE) 成長空間仍不明朗，但看好物聯網 (IoT) 產品發展，目前兩者營收比重仍維持 7:3，今年 5 月 COMPUTEX 電腦展推出的各項產品，包含電子紙行李標籤，陸續也獲得中國、英國航空採用，至於全彩電子紙，將是未來主力重點。