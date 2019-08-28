藍縣市長反對廢印花稅 陳其邁：絕不讓地方稅收減少

行政院擬廢除印花稅，引發部分地方政府反彈，國民黨立院黨團今 (28) 日公布 15 位黨籍縣市長的共同聲明，反對廢除印花稅。不過，行政院副院長陳其邁則回應，一定不會讓稅收減少，全力研議相關配套。行政院發言人 Kolas Yotaka 也表示，政府方向正確，不會改變。

陳其邁今天上午出席第 4 屆數位行動產業高峰會時回應，廢除印花稅是統合許多專家學者，在稅改會議中所提出的建議，重要的是要考慮整體財政環境與相關配套。

陳其邁強調，考量近年稅收平衡、整體歲計剩餘狀況，一定會站在不讓地方政府有任何稅收減少的前提下，全力研議相關配套，請地方政府放心。

國民黨立院黨團提出兩大主張，包括根據財政收支劃分法及財政紀律法規定，中央政府未找到長期穩定替代財源前，不得擅自廢止印花稅法，以維持地方財政穩定與健全；以及中央應會同地方全面性檢討 20 年未修正的財政收支劃分法，以符合現今 6 都 16 縣市實際財政需求，平衡城鄉發展。

Kolas 表示，廢除印花稅是進步的稅改，政府的態度沒有改變，並要藍營地方首長在大選前冷靜。Kolas 重申，廢除印花稅所產生的稅損缺口將由中央補足，各地方政府預算不會少，根本沒有「中央請客、地方買單」的情形。

Kolas 表示，未來印花稅若經行政院會通過，最終還是要經過立法院同意，國民黨立院黨團若強烈反對，屆時也可於審議時表達反對廢止的意見，行政院尊重最後審議結果。