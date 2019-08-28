顧立雄點名保險業有6大衝擊 祭3期許因應

金管會主委顧立雄今 (28) 日表示，保險業目前面臨接軌 IFRS17 等六大衝擊，恐影響未來獲利，因此提出積極培養人才等三大期許，金管會也將協助保險業因應未來諸多挑戰。

根據統計，2018 年台灣總保費收入達新台幣 3.67 兆元，為世界第 10 名，但到 2018 年底資產總額達新台幣 26.6 兆元，2 年來已增加 4 兆元，保險滲透度（保費收入占 GDP 之比率）達 20.68%，已經連續兩年排名世界第 1，保險密度（平均每人保費支出）居世界第 6 名，為 5161 美元，在亞洲排名第 2 名。

顧立雄表示，為因應我國在去年邁入「高齡社會」，並建構高齡者、身障者及弱勢族群的保險安全網，金管會近來積極鼓勵保險業發展小額終老保險及微型保險，目前已見成效，去年底小額終老保險有效契約件數達約 43.6 萬件；去年底微型保險累積承保人數逾 62.7 萬人，總累積承保保額逾 2042 億元，顯見商業保險已發揮保險保障功能，扮演彌補社會保險不足。

不過，顧立雄也提出現階段全球保險業所面臨的 6 大挑戰，包括：美中貿易戰、持續貨幣寬鬆政策、經濟前景不確定性、各類保險商品需求、科技創新、新會計公報 IFRS 17 等，未來可能會影響保險業獲利，因此要強化台灣保險業國際競爭力，金管會也會協助業者對當前全球保險業的挑戰擬定因應對策。

顧立雄強調，保險業者在增加保費收入的同時，希望也有 3 大期許，首先是積極培養人才，第二是能多投入金融科技創新，希望業者透過新技術和人才轉型以滿足數位經濟中不斷變化的消費者需求，因應金融科技興起所帶來的衝擊，第三也是最重要的風險控管，保險業唯有在遵守法令及金融紀律，並注意風險控管的前提下，相關業務才能永續經營。