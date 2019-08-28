〈群益期貨〉中國到底有沒有打電話給川普?

中國高級官員電話應該是有打的，但內容也絕對不是川普說的那樣，川普應該也只是截取對自己有利的部份出來講，這就是目前的媒體生態，但話說如此，川普這種自己拆梯子，又自己給自己做台階的做法，也是前無古人後無來者的，路透社報導，記者問川普有關貿易戰的髮夾彎的問題，有諸多矛盾的說法，川普回說這就是我的談判方式，由此可見川普的談判的手段和其想要達到的目的，經常是衝突的，這就是他所謂的極限施壓，現在中國也來這一套路。

8 月 23 日中國對美國進口商品 750 億美元發動加徵 5%、10% 不等的關稅，川普說習近平是敵人，過了三天 8 月 26 日在 G7 會議上川普說習近平是偉大的領袖、傑出的人，8 月 25 日他說中國高層打電話說中國想重啟談判，可惜之後中國沒有人證實這件事，但事實是美國把關稅戰線擴大，不僅範圍變大，而且關稅基本門檻從 10% 變到 15%，人民幣從去年 6.24 貶值 15% 估算的位置是 7.17，目前的價格離這個位置已經不遠了，反應市場已充份反應了關稅上調這件事了，畢竟關稅戰等同於匯率戰，人民幣的走勢已經充份反應了中美貿易戰或關稅戰又進一步惡化的事實，從 8 月 15 日以來人民幣由升轉貶，已經連八日貶值，但股市卻是逆勢上漲，顯示中國早早對關稅調高做好衝擊的準備了，而且錨釘已經釘在 15% 的位置了。

關稅這把刀是美國揮的，匯率這把劍是中國斬的

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有沒有打電話，已成為羅生門的問題，但從訊息的判斷上，川普拆了梯子，又自把梯子架回去了，不管中國有沒有打電話幫忙架梯子，畢竟川普發現梯子拆了，沒有梯子是不行的，這點倒是很明確的，因此川普的髮夾彎來的有點像 Go-Kart 急速甩尾的味道。中國倒也沒想撤底拆掉川普新架上的梯子，畢竟中國似乎還是維持著和則得利的想法，只不過和川普之間的信任度降低了，已不想主動談判了，觀察 8 月 23 日中國對 750 億美元加徵關稅，時間都是緊跟隨著美國的，明眼人都知道中國採取的策略還是敵動我不動的戰略，能不打儘量不打，但要戰是不畏戰的，但關稅戰已加碼至 15%，這是既定的事實，恐怕已難走回頭路了，加以中南美新興市場貨幣走跌，現在中國和南美買農產品又比美國更具優勢了，天、地、人都不和，儘管有新一輪的會談也不會有大成就，唯一能夠期待的恐怕只有年底的 APEC 領袖會議了。

若可以排除對川普個人的主觀意見，我們用賽局理論客觀的評斷，這場中美之間的賽局情境分為大家一起好、大家一起死、你死我活、你活我死，一旦局勢演變成大家一起死，這場賽局很快就會有髮夾彎，這是在過去經常看到的，除非是出現你死我活或我死你活，一方掌握優勢時，優勢的一方才會愈打愈起勁，現在打起關稅戰還是七傷拳，大家繫好安全帶準備 Go-Kart 甩尾吧！

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