盤前財經大事搶先讀2019年8月28日

今日操盤前瞻

法說會：士電、豆府、彰銀、弘憶、品安

除權息：新纖、訊聯、大車隊、力致、神達、智擎、智冠等

鴻海傳擬在印度培訓 10 萬名工人 擴大 iPhone 代工規模

印度擬鬆綁外商採購，可望加速蘋果在當地展店計畫，而鴻海 (2317-TW) 集團近期也傳出，擬斥資 3 億元在當地興建培訓中心，計畫在印度培訓 10 萬工人，擴大當地 iPhone 代工規模。閱讀全文...

基金自行質借上路 合庫銀拔頭籌 5 家銀行排隊待審

金管會昨 (27) 日表示，已於上週五 (23 日) 核准合庫金 (5880-TW) 旗下合作金庫商銀辦理基金自行質借業務，為第一家經金管會許可辦理自行質借業務的銀行，後續還有 5 家銀行排隊待審。閱讀全文...

金管會緊盯債券 ETF 整體規模已突破兆元 壽險資金比例逾 4%

壽險業橫掃 9 成債券 ETF，有過度集中問題與風險，金管會日前要求投信業要限期降低集中度問題，同時也持續緊盯債券 ETF 規模，金管會昨 (27) 日表示，投信投顧公會每天更新數據，在至 8 月中旬，債券 ETF 規模已經突破兆元大關，至今日進一步成長到 1 兆 102 億元，站壽險資金比例也突破 4%。閱讀全文...

逐筆交易明年上路 擬真平台交易人次可望突破百萬

逐筆交易明年 3 月 23 日上路，證交所強化投資人對於逐筆交易的熟悉感，推出擬真平台讓投資人練兵，據統計，逐筆交易擬真平台上路以來，截至 8 月 23 日止，註冊人數 3.43 萬人、使用人次達 98.6 萬人次，有逐漸成長跡象。閱讀全文...

〈台新金法說會〉上半年手續費淨收入 65 億元創新高 海外布局瞄準新南向

台新金 (2887-TW) 昨 (27) 日舉行法說會，公布上半年業績及未來展望，其中上半年手續費淨收入達 65 億元創歷史新高，下半年將聚焦聯準會降息，及美中貿易戰等事件影響，海外分行方面，將持續佈局東南亞，提供客戶更完善服務。閱讀全文...

