〈台新金法說會〉上半年手續費淨收入65億元創新高 海外布局瞄準新南向

台新金 (2887-TW) 今 (27) 日舉行法說會，公布上半年業績及未來展望，其中上半年手續費淨收入達 65 億元創歷史新高，下半年將聚焦聯準會降息，及美中貿易戰等事件影響，海外分行方面，將持續佈局東南亞，提供客戶更完善服務。

台新金上半年稅後純益 82 億元，年增 5%，每股稅後純益 (EPS) 0.7 元，年增 2.9%，營收方面，上半年手續費淨收入逾 65 億元、年成長 4.8% 的水準並創歷史新高，投資交易收入年增達 28.7%，整體淨收益較去年同期成長 6.4%。

台新金上半年手續費淨收入成長受惠於財富管理、法金聯貸及信用卡等優異表現，公司上半年各項業務表現穩健，其中總放款餘額較去年同期成長 8.6%，企業放款年增率達 12.7%，總存款餘額則成長 13.7%；信用卡業務方面，包括發卡量、有效卡數、特店家數、簽帳金額、手續費收入等指標則持續成長，特別是簽帳金額年成長 22.8%、手續費收入年成長 25.6%，表現突出。

展望下半年，台新金預估，今年美國聯準會仍有兩次降息，將帶來極大的凈利差壓力，預估每降息一碼，將影響淨利差下滑 1-3 個 bp，且來自外匯 SWAP 的收益也將逐季縮減，總經理林維俊指出，下半年景氣「審慎樂觀」，尤其近期台商回流帶動相關產業鏈的動能，台新金先前便已為爭取相關業務做好準備，惟美中貿易戰、香港反送中等國際事件仍存在極大變數，公司將持續關注。

關於海外佈局，林維俊表示，若海外分行業務順利，明年將在越南增設分行，並繼兆豐、國泰和台中商銀後於馬來西亞納閩設立金融中心，吉隆坡方面則將設立辦事處，上海辦事處目前也正在申設中。

關於彰銀經營權一案，目前最高法院對其訴訟已發回高等法院更審，台新金將持續爭取併購彰銀是有效契約，呼籲財政部應遵守過去的承諾。

另外，為善盡企業社會責任，台新銀行本日首度透露，年底前將加入簽署赤道原則的行列，將建立符合 ESG 作為的「專案融資」授信制度，除了響應政府鼓勵國銀參與簽署赤道原則的宣示外，亦將持續與客戶攜手為經濟、環境、社會各面向的永續共同合作。