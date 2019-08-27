【富邦期貨】全球金融市場日報

《台指期日盤走勢分析》

受到美國總統川普於 G7 峰會上表示，中國與美國通話表示希望進行貿易談判，帶動昨日美股止跌回升，今日台股受到美股上漲激勵同步呈現上揚，惟受到市場仍擔憂貿易談判破局，及 MSCI 調降台股權重影響，導致台股開高走低，漲幅出現收斂，終場台股上漲 0.32%。

《國際金融市場焦點分析》

受到美國總統川普於 G7 峰會上發言表示，中國官員致電美國希望舉行貿易談判，加上中國副總理劉鶴也表示，反對貿易戰願冷靜磋商等言論激勵，帶動早盤上證指數及 A50 指數開盤走高，此外，白酒及證券類股也受到貿易談判消息帶動下同步大幅走高，帶動上證指數及 A50 指數呈現上漲；匯率市場部分，美國公佈之耐久財訂單表現優於市場預期拉動下，帶動昨日美元指數反彈。

《國際商品市場焦點分析》

上週五美股因貿易戰升溫而重挫後，白宮再度啟動護盤模式，川普於 G7 峰會上表示，中國致電給美國貿易團隊，表示期望回到談判桌上，市場風險情緒獲得緩和，美債殖利率止跌回升，黃金期貨價格因此自高檔拉回；原油期貨價格一度跟隨股市反彈走高，不過中國外交部發言人耿爽冷回應，表示不知美中有通過電話，市場對原油需求前景的擔憂，蓋過短期樂觀情緒，油價因此反轉走低。

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