【永豐期貨】台指選擇權盤後－川普發怒完隔天又示好 台股反彈守穩年線

◆盤勢分析

期貨走勢

台指期週二上漲 56 點至 10363 點。價差方面，台指期逆價差縮至 - 24.23 點，電子期逆價差縮至 - 1.26 點，金融期逆價差擴至 - 3.27 點。現貨部分，三大法人賣超 76.73 億元；而在台指期淨部位方面，三大法人淨多單增加 3894 口至 13817 口，其中外資空單減碼超過多單減碼，淨多單增加 3763 口至 41387 口；十大交易人中的特定法人全月份台指期淨多單增加 1976 口至 13126 口。

美股受貿易戰情緒好轉帶動，週一四大指數同步收高部分收復上週五貿易戰利空的跌幅，但盤中漲幅一度收斂所幸尾盤仍拉高。早盤市場聚焦中美貿易戰後續發展，美股電子盤受中國否認與美方通電話溝通而開低，台指期早盤反映美股利多以上漲開出，現貨開盤後雖一度走高，但買盤追價意願保守，早盤大盤預估量能一度不足 900 億元，所幸鹿谷早盤開高走高漲幅超過 1%，蘋概股與半導體類股均出現反彈帶動電子指數走揚，但臨近尾盤 MSCI 調整權重影響一度押回收斂漲幅，所幸最後一盤爆量拉高指數，終場加權指數上漲 32.66 點至 10387.23 點，成交量能 1212.4 億。技術面觀察，週二指數日 K 以小紅十字線作收但收盤仍守穩年線支撐，然日 KD 指標轉為死亡交叉向下，且短中期均線持續下彎，上檔壓力持續下移使得指數仍有回測前低風險。

選擇權分析

選擇權未平倉量部分，買權未平倉最大量集中在 10700 點，賣權未平倉最大量集中在 10000 點。全月份未平倉量 put/call ratio 值由 0.98 升至 1.05。VIX 指數下降 1.60 至 16.32。外資減碼淨 Buy put 部位，自營加碼 Sell call 部位。整體選擇權籌碼屬於中性震盪格局。 (永豐期貨研調)



本投資研究報告由永豐期貨股份有限公司版權所有，未經授權，禁止轉載節錄。本資料內容僅供參考，客戶應審慎考量本身之需求與投資風險，本公司恕不負任何法律責任，亦不作任何保證。