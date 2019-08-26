WinBus今亮相 自駕車產業聯盟成形 估2021年底量產

經濟部技術處科技專案支持，由車輛中心串連產業打造的 MIT 自駕電動小型巴士─WinBus，今 (26) 日正式亮相，營運商以勤崴 (6516-TW) 、中華電信 (2412-TW)、宏碁智通為首，帶領 20 家以上的廠商打造台灣自駕車生態鏈，預計年底進行沙盒實驗運行，力拚 2021 年底投入量產。

技術處表示，WinBus 是集結國內車輛上下游關鍵零組件與系統，包含底盤、動力、電能、車體打造、感知、決策控制、聯網及營運服務等 20 家以上廠商，自研自製、從零到一，群策合力打造而出。供應商包括感測系統的輝創；電控化模組 (煞車 / 轉向) 六機、上銀 (2049-TW)；決策 / 控制系統的技嘉 (2376-TW)；T BOX 由英業達 (2356-TW) 製造；晶片則是使用輝達 (NVIDIA)。

技術處指出，目前等級已達美國汽車工程師協會 (SAE) 的 Level 4 高度自動駕駛 (High Automation) 階段，在固定或封閉式場域內，車輛無須人為介入，可以完成所有駕駛和環境監測功能。

經濟部長沈榮津表示，自駕車已為新興產業百家爭鳴的領域，全球已超過上百個城市開始無人運具試運行計畫，其中以公共運輸接駁為主的運行服務更占近五成，顯示自駕車即將來臨。目前，台灣地方政府有 5 縣市共 9 個區域，有意願導入高彈性的自駕小型巴士服務模式。

沈榮津指出，推升自駕車浪潮，經濟部透過「建構友善法規環境」、「發展自主關鍵技術」、「發展創新運行服務模式」、「推動自駕車旗艦隊」等四大配套措施助力產業。

展望未來，車輛中心董事長黃隆洲表示，將支持政府沙盒運行政策，今年第 4 季將協助勤崴、中華電、宏碁智通為首的營運團隊提出申請，於車輛中心所在的彰濱工業區投入運行，串聯周邊觀光工廠之公共接駁運行服務；接下來也將到各場域應用，累積運行實績，最重要的是讓自駕小型巴士帶著上中下游產業鏈的期望，以次系統及創新營運服務模式，一起輸出海外。