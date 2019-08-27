圓夢計畫—小資族理財三部曲 3年存下南極探險圓夢金

27 歲的陳元元在外商公司上班，非常喜歡旅遊，常常會存點錢就出去旅行，已經到過美國、加拿大、澳洲、日本、韓國等 5 個國家。全世界中，有「最後淨土」之稱的南極是她夢想一定要去的地方，不過，南極旅費近 50 萬元，目前存款不多的她，計畫到 30 歲可以完成踏上南極大陸的心願。她該如何理財，才能實現遠征南極的旅遊夢想呢？

目前陳元元每個月薪水 40,000 元，至於支出方面，父母親都還有工作，所以她不需要寄生活費回家。對她來說，扣除生活費、房租費、交通費等，每月尚有 15,000 元~ 18000 元左右的可支配資金。不過，除了旅遊花費之外，她也愛買名牌包及時尚珠寶手飾，所以多年來，她的存款不到 10 萬元，距離南極旅遊經費尚有 40 萬元的資金缺口。

兆豐銀行財富管理處建議，想要累積資金圓夢，除了靠工作收入之外，提高自身的理財能力也很重要。像陳元元這樣的小資女，收入還可以，雖然沒有奉養父母的負擔，但是存款也不多，不妨透過理財三部曲，經由時間複利效果，才能盡快達成夢想。

第一步是養成記帳習慣：理財必須從存錢開始，故須養成記帳的生活習慣，瞭解哪些是必要及不必要的消費，該控制的花費就要控制好，例如減少購買名牌包的慾望等，才能合理分配每個月生活開銷。

第二步合理規劃可支配資金：扣掉每個月必要支出後，可支配的資金也要做好合理規劃，從中撥出 3 成做為累積生活預備金之用，即使未來經濟來源出現狀況，這筆錢可以維持 3 個月到 6 個月的生活支出。剩下的 7 成可支配資金，則必須進行投資理財規畫。以陳元元為例，每個月扣掉生活費、交通費、房租費等必要開銷，還剩下 15,000 元~ 18000 元，預留 4,500 元活期儲蓄做為生活預備金，以及強迫自己至少存 10,000 元做為理財之用。

第三步善用理財工具、有紀律執行投資：錢滾錢遠比人賺錢來得輕鬆，所以學會運用投資工具讓財富增值，也是圓夢的重要關鍵。將每個月做為理財之用的資金，善用好的投資工具，長期堅持投資，積沙成塔，透過時間複利魔法，可以讓資金快速增值。市面上眾多理財產品，基金是不錯定期定額的投資工具，能夠克服人性弱點，避免追高殺低，並且有效降低整體投資成本及價格波動風險，比買股票簡單，而且交由專家打理基金，自己不用每天盯盤，比較省時省力。

不管是旅遊、遊學、留學、買車、創業等等夢想，都可藉由長期、有紀律的投資理財，為自己存下圓夢金。不過，該怎麼運用基金理財存下這筆資金呢？不妨透過兆豐銀行「智能領航 FOLLOW 蜜」提供的「圓夢計畫」試算功能，只要設定「圓夢目標達成年限」、「圓夢金額目標」、「可承受的投資風險」三項目，三秒鐘即刻算出自己至少要投入多少本金，包括單筆投資或是定期定額，以及建議的投資組合配置，方法十分簡單。

以陳元元為例，除了現有 10 萬元存款之外，計畫 3 年再籌措到 40 萬元，完成遠征南極夢想。由於她還年輕，賺錢年限較長，可以進行較為積極型的投資，經過兆豐銀行「圓夢計畫」試算之後，馬上得知，想要達到此圓夢目標，每年定期定額買基金的金額為 106,905 元，每個月等於約投入 8,900 元購買基金，投資組合配置為股票型基金 47%、債券型基金 51%、另類投資 2%，3 年後即有機會存到 40 萬元的圓夢金。

兆豐銀行財富管理處指出，小資族只要能夠秉持理財三部曲，並選擇好的投資工具，持之以恆，就會感受到複利積累的力量，即可成功變身為有錢一族，達成人生夢想不再遙不可及。

智能領航 FOLLOW 蜜提供之試算功能請依個人實際狀況填列，本文所提供之資料僅供參考，並未誘導及鼓勵相關人士買賣任何內文所涉及之金融商品。任何人據此等資料而做出或改變投資策略，須自行承擔結果。